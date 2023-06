Settimana scorsa ci eravamo lasciati con il timore che il mancato accordo sul debito degli Stati Uniti potesse provocare il default dell’economia più forte del Mondo con tutte le conseguenze negative che si possono immaginare. Su quest’onda di pessimismo, le prime sedute della settimana avevano portato le quotazioni ben sotto la soglia del 70 $. Tuttavia, dopo che il Congresso ha approvato un accordo sul tetto del debito, che ha evitato un default del governo nel più grande consumatore di petrolio al mondo, e i dati sull’occupazione hanno alimentato le speranze di una possibile pausa nei rialzi dei tassi di interesse della Federal Reserve, gli Stati Uniti rassicurano i mercati e il petrolio riparte al rialzo. Basti pensare che il prezzo dell’oro nero è esploso al rialzo guadagnando oltre il 7% dai minimi. Pericolo di ribasso alle spalle? La risposta nelle prossime sezioni.

Gli Stati Uniti rassicurano i mercati e il petrolio riparte al rialzo: fin dove potrebbe spingersi? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il petrolio ha chiuso la seduta del 2 giugno a quota 71,74 $, in rialzo del 2,34% rispetto alla seduta precedente. La settimana si è chiusa con un ribasso dell’1,28% rispetto alla chiusura settimanale precedente.

Time frame giornaliero

Con il forte recupero delle ultime due sedute, le quotazioni del petrolio hanno invertito al rialzo secondo la proiezione tracciata in figura. Tuttavia, il pericolo di un ribasso non è ancora alle spalle. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni sono molto vicine al livello 70,96 $ che rappresenta il bivio tra il rialzo e il ribasso.

Per le prossime sedute, quindi, monitorare con attenzione quanto potrebbe accadere in prossimità di questo livello. Il rialzo potrebbe svilupparsi secondo i livelli indicati in figura. Al ribasso, invece, le quotazioni potrebbero raggiungere il supporto in area 50 $.

Time frame settimanale

Sul settimanale l’impostazione è ribassista e i livelli chiave sono mostrati in figura. Tuttavia, come già sul giornaliero, c’è un livello che rappresenta lo spartiacque tra rialzo e ribasso e passa per area 71,95 $. Per le prossime settimane, quindi, monitorare con attenzione quanto potrebbe accadere in prossimità di questo livello.

