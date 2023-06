Lavare i jeans nella maniera corretta e in modo economico per farli durare per sempre: i suggerimenti del Presidente della Levi’s

Ecco cosa ha detto il CEO della Levi’s Chip Bergh durante l’anniversario dei 501 su come trattare i jeans e farli durare a lungo evitando lavaggi inutili. I consigli sono utili e sorprendenti.

Il primo pensiero che ci viene in mente è che se non lo sa lui non lo sa nessuno. I consigli di Bergh CEO Levi’s sono preziosi e ci permettono di far durare i nostri jeans nel tempo senza rovinarli o invecchiarli precocemente. I jeans andrebbero lavati meno possibile evitando il contatto con l’acqua. Lavaggi a caldo potrebbero schiarirli e restringerli, i consumi da tutti i punti di vista possono essere facilmente ridotti.

Diversi articoli apparsi sui giornali mettono in evidenza i nostri comportamenti sbagliati quando si tratta di lavare l’abbigliamento denim che in lavatrice perderebbe il colore originale. Questo tessuto ha caratteristiche particolari diverse da tutti gli altri che possono essere lavati più volte a settimana. I jeans invece non dovrebbero entrare in lavatrice più di 1 volta ogni 6 mesi.

Bufale cui prestare attenzione

Lavare i jeans nella maniera corretta? Facile, evitiamo candeggina e scegliamo un detergente delicato. Non ricorrere mai all’asciugatrice per asciugarli, i Levi’s e tutto il denim va messo all’aria aperta. I jeans devono essere rovesciati prima di essere stesi. Il denim è un tessuto che migliora con l’età se non ci mettiamo le mani di continuo.

Il Presidente della Levi’s ha dichiarato di non aver lavato i suoi jeans per 10 anni. Durante una intervista alla CNN ha detto di lavarli a mano e in acqua fredda ma con intervalli lunghissimi. Ha inoltre dichiarato di trovare assurda l’idea di metterli nel freezer per eliminare i batteri presenti. Evidentemente le soluzioni limite non vanno d’accordo con questo tessuto che è resistente e richiede poche cure per il suo trattamento. Bergh mette in allerta gli appassionati del famoso marchio contro le bufale che girano nei social, i blog che parlano delle pulizie dell’abbigliamento non sempre dicono la verità. Diamogli retta.

Lavare i jeans nella maniera corretta senza piegarli nell’armadio

Il tessuto denim prende la forma del nostro fisico ed è per questo che è il tessuto più utilizzato di sempre. Se lo mettiamo spesso in lavatrice questa proprietà si perde irrimediabilmente. Laviamoli di rado quindi ma facciamo un lavaggio a mano prima di uno delicato in lavatrice. Se lo facciamo con un po’ di sale, il lavaggio non stingerà il capo e il colore originale sarà salvo. I jeans inoltre non andrebbero stirati. Dopo averli fatti asciugare in maniera naturale usiamo una stampella per dargli la piega. Niente di più.

I jeans inoltre non devono essere ripiegati prima di sistemarli nell’armadio. Il tessuto deve respirare, se lo pieghiamo potrebbe perdere il colore nelle parti in cui si trova la piega e non sarebbe possibile rimediare in seguito. Inoltre anche se molto di moda, i jeans strappati si rovinano più facilmente. Le varie marche offrono servizi grazie a cui è possibile aggiustare i jeans che si sono rotti. Secondo gli esperti quindi i jeans tagliuzzati che tanto ci piacciono non avrebbero vita lunga. Alcune marche sono costose, le cure che diamo ai nostri jeans ci permettono di risparmiare davvero tanti soldi.