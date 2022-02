Avere un gatto a casa è una cosa meravigliosa. Anche se con sé porta alcune attenzioni. Sarà necessario pulire spesso casa per rimuovere i peli, dargli del cibo e pulire la sua lettiera. Perché se da una parte i gatti sono animali molto puliti e si lavano da soli, dall’altra amano fare i propri bisogni in zone pulite. E, quindi, è necessario cambiare spesso la sabbia per gatti e pulire la lettiera.

La sabbia per gatti al supermercato

Questo prodotto si acquista molto facilmente al supermercato. Lì, infatti, sarà possibile trovare tantissime sabbiette. Ma, dato che ha un peso significativo, possiamo anche acquistarlo online e farlo arrivare direttamente a casa. In questo modo, quando andiamo a fare la spesa, non dobbiamo portare con noi il peso della sabbia.

Abbiamo detto che esistono tantissime tipologie di sabbie. Questo perché ci sono quelle in silicio, quelle con i cristalli, quelle profumate, quelle che non puzzano e quelle che assorbono gli odori. Insomma, la scelta è interessante e vasta. E possiamo farla anche a casa, se vogliamo qualcosa di totalmente naturale.

La scelta della sabbia giusta dipenderà anche da dove è situata la lettiera. Perché se è in una zona esposta, allora è meglio acquistare quella profumata, in questo modo l’odore di pipì non aleggerà per tutta casa. Poi, ci sono anche quelle che assorbono gli odori e profumano. Ma, comunque, la sabbia per gatti non è utile solo al nostro micio. Infatti, potrebbe tornare utile anche a noi.

Non solo pipì o cacca, la sabbia per gatti è utile anche per pulire il nostro pavimento

Abbiamo visto, spesso, come molte cose apparentemente lontane possono, in realtà, essere utili per la casa e per le pulizie. Ecco, stessa cosa vale per la sabbia del nostro gattino. Il potere assorbente di questo prodotto è veramente magico.

Infatti, se siamo a casa oppure fuori in terrazza e sul pavimento cade dell’olio o del grasso, possiamo pulirlo con la sabbia per gatti. Dobbiamo lasciarla agire per un po’ di tempo e poi laviamo normalmente, come facciamo di solito.

La sabbia per gatti è spesso sostituita con la segatura. Ma, ovviamente, non tutti in casa hanno della segatura e, quindi, in questi casi la sabbia per gatti può essere molto utile anche per altro, e non solo per pipì o cacca del nostro micio.

Quindi, per evitare di macchiare in modo perenne il pavimento di casa, garage, terrazzo possiamo usare la sabbia per gatti. Magari stiamo aggiustando una vecchia macchina o moto e accidentalmente sporchiamo il pavimento, ma non dobbiamo temere perché abbiamo la sabbia per gatti. Infatti, a volte, è usata anche nelle autofficine per pulire, appunto, il pavimento.

Approfondimento

Per non avere un WC sporco, puzzolente e con i batteri dobbiamo pulire anche questo piccolo oggetto del bagno