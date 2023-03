Pulire il soffitto da ragnatele, polvere e macchie: prova questi metodi anche senza usare la scala

Lavare pavimenti, bagno e cucina è un’attività che facciamo spesso. Abitare in un ambiente, infatti, comporta l’accumularsi di polvere e sporco. Abbiamo molti metodi a nostra disposizione e tanti tipi di detergenti. C’è però una zona della casa che forse trascuriamo, il soffitto. Vediamo come fare a pulirlo.

Ogni giorno svolgiamo tante attività in casa e fuori. Quando arriva il momento di rilassarci solitamente ci mettiamo comodi sul divano. Possiamo scegliere di guardare la nostra serie preferita su Netflix, Prime, Disney plus o altre piattaforme. In alternativa magari leggeremo un libro. Se proprio siamo stanchi, può succedere di sdraiarci e buttare un occhio al soffitto ascoltando la musica con le cuffiette. A quel punto potremmo fare una scoperta sgradevole, noteremo del grigiore o addirittura delle ragnatele. Vivendo in una casa sappiamo bene che polvere e sporco di varia natura sono sempre all’agguato. Pulire spesso con detersivi, stracci e spugne è ormai un’abitudine. Il soffitto però si trascura per la scomodità della manutenzione o forse perché lo guardiamo di rado.

Come pulire il soffitto da ragnatele, polvere e macchie

Per evitare che la nostra abitazione assomigli a quella del film Psycho o della famiglia Addams puliamo almeno una volta al mese il soffitto.

I nemici da combattere sono soprattutto polvere, ragnatele, grasso. Per prima cosa, copriamo i mobili con un lenzuolo. Per raggiungere le zone alte usiamo la scala. Possiamo farne a meno se abbiamo un’asta telescopica. Cerchiamola nei negozi di casalinghi con lo scopettone oppure senza. Ora avvolgiamo le setole della scopa con un panno bianco asciutto e pulito. In questo modo libereremo il soffitto da polvere ed eventuali fili di ragnatele.

Un trucchetto della nonna per tenere lontani i ragni sarebbe l’uso degli oli essenziali. Mescoliamo 10 gocce di olio di menta, eucaliptolo, oppure di limone o cannella in 500 ml d’acqua. Spruzziamo la soluzione agli angoli della casa e anche del soffitto. Potrebbe anche aiutare la presenza di fiori di lavanda secchi o piante di menta e rosmarino.

Macchie di grasso in cucina

Quando cuciniamo gli schizzi di liquidi vari e di olio sono normali. Per il piano cottura usiamo tanti prodotti. Se guardiamo in alto forse vedremo macchie di unto anche sul soffitto. In questo caso se la pittura è lavabile potrebbe funzionare una spruzzata di normale sgrassatore. Passiamo poi una spugna inumidita e lasciamo asciugare. Un’alternativa consiste nel mescolare stessa quantità di acqua e di aceto. Meglio limitarci a pitture bianche. Spruzziamo la soluzione sulla macchia, usiamo prima una spugna bagnata e poi un panno asciutto. Potrebbe servire anche del succo di limone leggermente diluito. Qualsiasi rimedio scegliamo, facciamo prima la prova su una piccola zona. Come pulire le travi in legno o il soffitto a cassettoni

Nelle dimore di campagna oppure antiche potremo ammirare delle belle travi a vista. Ci sono anche case con il soffitto a cassettoni. In questo caso la prima operazione consiste nel togliere la polvere. Useremo un panno pulito e asciutto. In alcuni punti potremmo usare un aspirapolvere con un beccuccio. Per una pulizia profonda acquistiamo un prodotto naturale adatto al legno. Alla fine passare della cera d’api con un panno in microfibra potrà dare al materiale nutrimento e lucentezza.

Pulire il soffitto da ragnatele, polvere e macchie, quindi, è abbastanza facile seguendo questi semplici accorgimenti.