Safilo Group e Moncler: le facce opposte del settore lusso

L’ultima seduta della settimana ha riservato un destino diverso per due titoli del settore del lusso Safilo Group e Moncler. Ma quali sono state le ragioni alla base dei movimenti che hanno caratterizzato Safilo Group e Moncler.

Gli investitori hanno festeggiato l’accordo che ha portato alla conservazione dei 439 posti di lavoro dello stabilimento di Longarone ex Safilo Group e alla vendita dello stesso a Thélios e Innovatek.

Moncler, invece, ha pagato i dati dei primi nove mesi dell’anno. Gli esperti di Intermonte hanno confermato il target “outperform”, ma hanno abbassato l’obiettivo di prezzo da 73 a 64,5 € per azione, sottolineando che a partire dalla seconda metà di settembre si è assistito a un generale rallentamento che è continuato fino a ottobre. Dello stesso avviso sono gli esperti di Equita e Jefferies. In particolare, gli esperti della prima hanno rivisto al ribasso il target price dell’8% a 66,5 €, confermando il rating “buy”.

Il crollo delle quotazioni non scalfisce i supporti, ripartenza immediata per Moncler? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Moncler (MIL:MONC) ha chiuso la seduta del 27 ottobre in ribasso del 6,46% rispetto alla seduta precedente a quota 48,51 €.

La tendenza in corso sul titolo è ribassista per cui il crollo della seduta di venerdì non giunge inaspettato. L’aspetto interessante, però, è che le quotazioni si sono fermate proprio sul supporto più importante in area 48,16 €. Ci potrebbero, quindi, essere buone probabilità di assistere a un’inversione rialzista.

In caso contrario il ribasso potrebbe continuare secondo lo scenario mostrato in figura.

Bel segnale rialzista per Safilo Group: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Safilo Group (MIL:SFL) ha chiuso la seduta del 27 ottobre a quota 0,7615 €, in rialzo del 5,40% rispetto alla seduta precedente.

Ottimo segnale rialzista con le quotazioni che rompono il livello chiave in area 0,75 €. Il rialzo, quindi, potrebbe continuare secondo lo scenario indicato in figura. Solo una chiusura giornaliera inferiore a 0,75 € potrebbe mettere in discussione lo scenario rialzista.

