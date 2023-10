Queste 5 professioni sono tra le più richieste e pagate in Italia

Oggi chi vuole guadagnare molto e trovare subito lavoro, deve puntare su particolari settori. Ecco quali sono 5 tra le professioni più richieste e pagate in Italia.

Il mercato del lavoro italiano sta attraversando una fase di profonda trasformazione. Una spinta forte arriva soprattutto dalle innovazioni tecnologiche ma anche dalle nuove esigenze sociali. Alcune professioni stanno diventando sempre più richieste e pagate, mentre altre stanno perdendo appeal e competitività. Ma quali sono i lavori che vanno per la maggiore oggi in Italia, quali sono le professioni più richieste? In questo articolo ne abbiamo individuate 5.

Software engineer, per progettare il futuro digitale

I software engineer sono i progettisti, gli sviluppatori e i manutentori di software e sistemi informatici. Si occupano di creare applicazioni, programmi, piattaforme e soluzioni digitali per vari settori e ambiti. Secondo recenti dati lo stipendio medio annuo lordo di un software engineer in Italia è di 38.000 euro, con punte fino a 60.000 euro per i profili più esperti e specializzati. Per diventare un software engineer occorre avere una solida formazione tecnico-scientifica, preferibilmente una laurea in informatica, ingegneria informatica o discipline affini.

Data scientist, il professionista che raccoglie e analizza i dati

I data scientist sono gli esperti di analisi dei dati. Si occupano di raccogliere, elaborare, interpretare e comunicare i dati provenienti da diverse fonti, al fine di estrarre informazioni utili per le aziende. In Italia lo stipendio medio annuo lordo di un data scientist in Italia è di 40.000 euro, con punte fino a 70.000 euro per i profili più esperti e specializzati. Per diventare un data scientist occorre avere una solida formazione statistico-matematica, preferibilmente una laurea in statistica, matematica, fisica o discipline affini.

Una vecchissima professione ma sempre fondamentale, il farmacista

I farmacisti continuano ad essere una delle professioni più richieste, anche se il ruolo è un po’ cambiato nel tempo. Durante la pandemia sono stati una figura determinante e lo saranno ancora di più con la crescente domanda di servizi sanitari da parte della popolazione. Lo stipendio medio annuo lordo di un farmacista in Italia è di 35.000 euro, con punte fino a 50.000 euro per i profili più esperti e specializzati. Per diventare un farmacista occorre avere una laurea magistrale in farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutiche, seguita da un esame di stato abilitante alla professione.

HR generalist, perché la risorsa umana rimane fondamentale

Gli HR generalist sono i responsabili della gestione quotidiana del reparto risorse umane. Si occupano di tutte le attività legate alla gestione del personale, come la selezione, la formazione, la valutazione e il benessere dei dipendenti. Sono una figura fondamentale per le aziende che desiderano attrarre, motivare e trattenere i talenti. Un HR generalist in Italia guadagna mediamente 32.000 euro, con punte fino a 50.000 euro per i profili più esperti e specializzati. Per diventare un HR generalist occorre avere una laurea in discipline umanistiche, economiche o giuridiche, preferibilmente con una specializzazione in risorse umane.

Queste 5 professioni sono molto richieste, tra queste anche l’ingegnere energetico

Gli ingegneri energetici sono i progettisti, i realizzatori e i gestori di sistemi energetici. Si occupano di studiare, sviluppare e implementare soluzioni per la produzione, il trasporto, la distribuzione e l’utilizzo dell’energia da fonti rinnovabili e non rinnovabili. Lo stipendio medio annuo lordo di un ingegnere energetico in Italia è di 34.000 euro, con punte fino a 60.000 euro per i profili più esperti e specializzati. Per diventare un ingegnere energetico occorre avere una laurea magistrale in ingegneria energetica o in discipline affini e l’abilitazione alla professione.

Alcune sono molto richieste anche all’estero

Queste 5 professioni sono tra le più richieste ma sono solo alcune tra più ricercate e pagate in Italia. Ovviamente, esistono molte altre figure professionali che possono garantire una buona retribuzione e una soddisfazione personale. Come per esempio quella del medico o dell’infermiere. Talmente richieste che alcuni Paesi esteri arrivano a offrire stipendi anche di 20.000 euro ai nostri professionisti nella Sanità in fuga. L’importante è tenersi sempre aggiornati sulle tendenze del mercato del lavoro, investire nella propria formazione continua e saper cogliere le sfide che il futuro ci riserva. E avere sempre chiaro che trovare lavoro è un lavoro.