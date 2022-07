In questi mesi, molti italiani sono alla ricerca di destinazioni in cui trascorrere le vacanze estive. Siamo molto fortunati a vivere in questa zona del Mondo, vicini a splendide montagne e con una costa variegata a nostra disposizione.

Moltissimi italiani prediligono il mare per le ferie estive, spesso restando vicino casa.

Oggi vogliamo parlare di una località meno nota, situata in un’isola molto turistica. La chiamano la grotta dell’occhio blu questa incredibile località greca ricca di storie e di misteri.

Un’isola da scoprire fuori dai luoghi più turistici

Una delle isole greche più amate dagli italiani è di certo l’isola ionica di Corfù. La più settentrionale delle isole greche è ricca di una natura lussureggiante e di spiagge per ogni gusto.

Tra boschi secolari e romantici canali di roccia rossa in cui scattare foto ricordo e nuotare in solitaria, Corfù possiede una costa frastagliata in cui possiamo trovare spiagge ricoperte di una sabbia dorata e finissima.

A pochi chilometri sorgono baie rocciose che sono un vero e proprio paradiso per chi ama lo snorkeling e le immersioni. Una delle località costiere più turistiche è di certo Paleokastritsa, situata in una baia protetta ai venti, apprezzata dai turisti di tutto il Mondo. Sconosciuta fino agli anni ’60, ha poi vissuto momenti di gloria e una fama sempre crescente.

Paleokastritsa è costellata da stabilimenti balneari e ristoranti di pesce e possiede spiagge affollate. A pochi metri dalla spiaggia, però, sorge un lato di difficile accesso in cui la costa è rocciosa e possiede numerose rientranze.

La chiamano la grotta dell’occhio blu questa misteriosa apertura nella roccia, meraviglia del Mar Ionio

In una di queste rientranze sorge la grotta dell’occhio blu, caratterizzata da una profonda apertura nel fondale. La grotta è scavata nel granito e, grazie alla luce che entra dall’esterno, si creano incredibili giochi di colori.

L’acqua appare di un blu profondo, che ricrea quello che sembra proprio un occhio di roccia.

È possibile raggiungere questo posto magico esclusivamente via mare, dato che non esistono sentieri. Possiamo affittare una barca oppure dirigerci in canoa. I più coraggiosi potranno arrivare a nuoto, ma è sconsigliato dai locali per la presenza di correnti.

Una volta arrivati alla rotta noteremo dei giochi di luce molto scenografici e miriadi di pesci colorati che nuotano e creano coreografie.

Approfondimento

