Con la schiettezza che la distingue, sulla sua vita e sulla sua personalità non pare ci siano molti misteri. Sul suo passato e sulle sue debolezze. Giorgia Meloni, 45 anni, ha una paura folle degli scarafaggi. Tale fobia rientrerebbe nella cosiddetta entomofobia, che appunto è il timore per alcuni insetti e sarebbe classificata come un disturbo d’ansia dal DSM-5 (Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali). E in fondo lo dice anche la sorella Arianna, cui Giorgia è molto legata. Nel giorno del voto le dedica un post su Facebook in cui dice chiaramente «se sapessero le tue ansie e le notti in bianco passate a studiare». Ancora, «i silenzi e le angosce». La donna tutta d’un pezzo è forte perché convive con le sue debolezze da cui però non si lascia sopraffare.

La carenza di serotonina della lady di ferro

Ma c’è di più. Paura degli scarafaggi e carenza di serotonina. Meloni qualche tempo fa dichiara esplicitamente che probabilmente ha una piccolissima quantità dell’ormone della felicità, perché non si dice mai contenta. Sempre alla ricerca del meglio in ogni campo. Professionale, politico e familiare. Lei dice sia questione di serotonina, ma potrebbe anche trattarsi d’altro. Di quella voglia di dare il massimo e voler fare sempre di più. O di quel vuoto canaglia che passa sotto il nome di male dell’anima. Certo è che la lady di ferro qualche aspetto che l’avvicina alla gente comune ce l’ha eccome. Una fobia e quel velo di tristezza che a volte ti assale, nonostante tutto vada bene.

Paura degli scarafaggi e carenza di serotonina, la Meloni in testa così com’è

Scrive un libro «Io sono Giorgia» e subito scatta un pezzo remix di Mem & J. I suoi rivali polemizzano sui suoi titoli di studio ma lei se ne infischia. Non ha la laurea. Si diploma con 60/60 e poi studia e si iscrive all’Ordine dei Giornalisti professionisti. Figlia di padre sardo e madre siciliana, sin da piccola fa i conti con l’assenza della figura paterna. L’uomo infatti lascia la madre e va alle Canarie. Il destino di Giorgia doveva finire nella decisione di un aborto per volontà della mamma che, invece, opta per portare a termine la gravidanza.

Per i primi anni lei, Giorgia, frequenta il papà per una settimana l’anno, prima di decidere di non volerlo più vedere e non pare pentirsene. La sorella Arianna è sua amica e confidente, come pure la madre Anna. Ha una figlia, Ginevra, e un compagno, Andrea Giambruno, noto giornalista TV, da anni in forza in quel di Mediaset. E potrebbe trattarsi del primo first gentleman d’Italia.

