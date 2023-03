Rughe d’espressione o d’età? Altro che botox, ora da TikTok arriva una novità

TikTok è sicuramente il social che sta lanciando tutte le tendenze di bellezza degli ultimi anni. Una di queste è l’Emface. Si tratta di trattamenti estetici non invasivi. Vediamo, però, nel dettaglio in cosa consiste questa novità.

Rughe d’espressione o d’età? La risposta è l’Emface

Già dai 40 anni molti di noi iniziano a notare qualche segno del tempo come le rughe d’espressione. Il viso non è più tonico e la pelle sembra avere qualche cedimento. Dopo aver provato creme e sieri, alcuni pensano ad una soluzione più drastica come il botox. C’è però una novità che sembra molto valida. Questo nuovo trattamento viso sta letteralmente spopolando su TikTok. Il successo è dovuto al fatto che non solo agisce a livello cutaneo ma anche più in profondità sui muscoli facciali. Ciò significa che può distendere le rughe, rassodare e persino agire sul contorno del viso.

Cos’è l’Emface?

Per prima cosa chiariamo che l’Emface non è invasivo come le iniezioni di Botox e non prevede intervento chirurgico. Una seduta dura 20 minuti e se ne consiglia almeno un ciclo di 4 appuntamenti per la durata di un anno. È un trattamento che si basa sulla tecnologia della radiofrequenza trascutanea sia sulla stimolazione elettromagnetica. Ha quindi una doppia azione.

L’azione delle radiofrequenze sulla pelle

Le radiofrequenze agiscono in superficie per eliminare le rughe d’espressione o dovute all’età. Si va a stimolare la produzione di collagene ed elastica che sono elementi che compongono la struttura della pelle. Emface va a riscaldare la cute e a stimolare l’attività dei fibroblasti, cellule del tessuto connettivo che promuovono il ricambio cellulare. La cute appare quindi rinnovata grazie al collagene autoprodotto. Non si va però ad intaccare il tessuto adiposo proprio perché agisce sulle cellule in superficie.

L’azione elettromagnetica di Emface

L’Emface svolge poi un’azione più in profondità tramite le tecnologia denominata HIFES ossia stimolazione elettrica facciale ad alta intensità. L’HIFES induce la contrazione dei muscoli provocandone il rafforzamento e donandogli più volume. Il contorno del viso, la mascella, gli zigomi e persino la zona fra labbro e naso appariranno più definiti.

Cosa avviene durante una seduta di Emface?

Durante una seduta di Emface vengono applicate delle piastrine rettangolari sulla fronte e sotto gli zigomi. Inizierai a sentire una sensazione di calore, piacevole non fastidiosa. In seguito inizieranno le piccole contrazioni dei muscoli che provocheranno una sensazione di formicolio o di sollecito. Ha un funzionamento elettrico pertanto non va usato sui portati di pacemaker o di impianti e protesi metalliche.

Vantaggi dell’Emface

Come abbiamo visto non è un trattamento invasivo. Non si va ad integrare collagene ma si stimola una risposta interna fisiologica. Inoltre pur essendo un trattamento basato sul calore non lascia cicatrici. Il principio alla base dell’Emface è letteralmente opposto a quello delle iniezioni di Botox. Mentre quest’ultime mascherano l’invecchiamento, l’Emface agisce direttamente sul meccanismo che provoca le rughe ed il rilassamento cutaneo.

Quanto costa una seduta di Emface? In Italia ancora non è presente ma entro l’estate se ne prevede una diffusione capillare su tutto il territorio. Se sei in ansia per le rughe d’espressione o d’età, non temere! Presto anche in Italia sarà disponibile un nuovo trattamento che si annuncia sorprendente.