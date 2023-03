Ecco i segni zodiacali più donnaioli secondo l’oroscopo! Statene alla larga se non volete delusioni d’amore nel mese di marzo

Con l’arrivo imminente della primavera, si sa, oltre al risveglio della natura, molti attendono anche il risveglio dei sentimenti. Attenzione, però, perché molti potrebbero subire delusioni in amore, se non si sceglie correttamente chi frequentare e chi no. Oggi lo scopriremo consultando direttamente l’oroscopo.

Il donnaiolo, per definizione, è un uomo che cerca continuamente l’attenzione e l’affetto delle donne, sfruttando le sue capacità seduttive. Essere un donnaiolo, tuttavia, non significa soltanto essere un seduttore occasionale, o avere molte relazioni. Infatti, in generale, questa definizione si dà a tutti quegli uomini che assumono un atteggiamento che non tiene conto della dignità e dei sentimenti delle donne, ma che asseconda soltanto la loro voglia di conquista e di gratificazione personale.

Donnaioli: ecco come vivono le relazioni distruggendo i sentimenti altrui

Viene da sé che le relazioni con un donnaiolo tendono a non essere mai profonde. Nella maggior parte dei casi, infatti, esse sono basate sulla superficialità, sull’egoismo, sulla manipolazione emotiva e sulla voglia di non impegnarsi seriamente. Per questo motivo, le donne coinvolte si trovano spesso in situazioni di dipendenza emotiva, in cui cercano, invano, di conquistare l’affetto dell’uomo e di cambiarlo.

Secondo l’oroscopo, le cui valutazioni andrebbero sempre e comunque prese con le pinze, ci sono alcuni uomini che, in base al loro segno zodiacale, sarebbero per indole più inclini ad essere donnaioli rispetto ad altri. Nelle prossime righe vedremo in particolare quali potrebbero essere i segni più donnaioli dello zodiaco e come ci si potrebbe comportare, nel mese di marzo, per evitare pericolose relazioni tossiche.

Ecco i segni zodiacali più donnaioli secondo l’oroscopo! Scopri chi sono e salva le tue relazioni

Partiamo con una rassegna dei segni zodiacali che sicuramente vivranno un mese eccezionale dal punto di vista sentimentale. Tra questi abbiamo: il Cancro, il Leone e lo Scorpione.

Il primo sarà investito da una potentissima ondata di fortuna in amore, soprattutto a partire dal 7 marzo, quando la Luna piena in Vergine inizierà ad inviare energie molto positive, amplificate anche da Venere e da Giove nei giorni successivi. Per non rischiare di sprecare questo periodo idilliaco per i sentimenti, un segno che il Cancro dovresti evitare è il Capricorno poiché, probabilmente, non vorrà approfondire alcuna relazione.

Marzo sarà favorevole in amore anche per i nati sotto il segno del Leone. Per questi ultimi, oltre a Giove, anche Marte avrà un’influenza super positiva nei rapporti interpersonali, dove sentirai la necessità di essere più propositivo. Occhio però a non farti coinvolgere troppo dai nati sotto i segni di Bilancia e Acquario perché avranno sicuramente altre intenzioni. Molto meglio, invece, tentare un approccio con Ariete, Toro, oppure Pesci.

Lo scetticismo di Scorpione potrebbe essere d’aiuto in questo caso

Infine, anche Scorpione, dopo mesi di delusioni per via di Saturno, inizierà il mese di marzo davvero col botto. Infatti, già dal 7 marzo, Saturno lascia l’Acquario per entrare in Pesci, facendoti cambiare atteggiamento nei confronti delle altre persone, anche se inizialmente potresti essere ancora un po’ malfidente. La prudenza, però, potrebbe tornare utile per distinguere i donnaioli dalle persone più serie, che invece meritano maggior attenzione. Quindi, cerca di evitare il Sagittario, e di prediligere, se possibile, relazioni con Gemelli, Cancro e Toro. Quindi, ecco i segni zodiacali più donnaioli secondo l’oroscopo e quelli che invece bisognerebbe frequentare nel mese di marzo.

Lettura consigliata

Batata e patata a confronto: le differenze nutrizionali e come utilizzarla in cucina