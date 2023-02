Crema viso, come risparmiare tanti soldi: bastano un paio di ingredienti che hai già a casa

Le creme viso sono molto costose e vuoi risparmiare? Puoi semplicemente rinunciare alle grandi marche e fare un prodotto del tutto naturale con pochi centesimi. Quello che ti serve è già in casa. Ecco tutti i dettagli.

In commercio ci sono creme viso di tutti i tipi con tutti gli ingredienti possibili e immaginabili. Testi di laboratorio assicurano la loro efficienza nel ridurre le rughe, idratare maggiormente la pelle oppure fornire le vitamine e le sostanze che aiutano a sembrare più giovani.

Alcuni prodotti sono eccezionali, ma potrebbero gravare un po’ sul bilancio familiare e sulla spesa settimanale. Ma non devi agitarti troppo perché, a proposito di una crema viso, come risparmiare tanti soldi possiamo dirtelo noi.

Infatti, non occorre acquistare il prodotto più costoso di tutti per avere il miglior risultato. Bastano davvero pochi ingredienti naturali che, di solito, si trovano già nelle nostre case perché servono a tante cose. Sicuramente uno di questi ti è già venuto in mente. Ma andiamo con ordine.

Crema viso, come risparmiare tanti soldi: cosa usare per un prodotto fai da te super efficiente

Diciamo subito che con questa soluzione dovrai spendere pochi centesimi perché dovrai usare come ingredienti principale il bicarbonato di sodio. Non è solo un buon alleato delle pulizie domestiche, ma anche per il benessere della pelle del viso.

Ecco come si può usare con diversi tipi di altri ingredienti in base anche ai tuoi gusti:

miele : bicarbonato e miele sono l’ideale per una crema super idratante e nutriente per chi ha la pelle molto secca; in una ciotola basta inserire questi due ingredienti e mescolarli con un po’ d’acqua, applicare sul viso per un quarto d’ora e sciacquare bene con acqua tiepida;

: bicarbonato e miele sono l’ideale per una crema super idratante e nutriente per chi ha la pelle molto secca; in una ciotola basta inserire questi due ingredienti e mescolarli con un po’ d’acqua, applicare sul viso per un quarto d’ora e sciacquare bene con acqua tiepida; olio di mandorla : le pelli più sensibili richiedono questo prodotto naturale, ne basta un cucchiaio in un po’ di bicarbonato e l’applicazione di circa 30 minuti per una pelle molto liscia e bellissima;

: le pelli più sensibili richiedono questo prodotto naturale, ne basta un cucchiaio in un po’ di bicarbonato e l’applicazione di circa 30 minuti per una pelle molto liscia e bellissima; limone : 2 cucchiai di bicarbonato e il succo di mezzo limone ti aiuteranno a togliere quelle odiose macchie scure dalla pelle, quindici minuti di posa e poi un bel risciacquo;

: 2 cucchiai di bicarbonato e il succo di mezzo limone ti aiuteranno a togliere quelle odiose macchie scure dalla pelle, quindici minuti di posa e poi un bel risciacquo; olio di cocco: non può mancare insieme al bicarbonato per un effetto rimpolpante, venti minuti di posa e poi l’applicazione di una crema idratante e il vostro viso sarà perfetto.

Naturalmente, sono prodotti da non usare tutti i giorni e non in grandi quantità, altrimenti si corre il rischio di rovinare la pelle, invece che aiutarla a stare meglio.

Crema naturale antirughe: un consiglio in più

Non ci fermiamo qui e vi sveliamo un’ulteriore possibile composizione che potrebbe agire perfettamente sulle rughe. Si tratta di prendere sempre un po’ di bicarbonato di sodio, un cucchiaio va più che bene, aggiungere un albume di uovo e un po’ d’acqua.

È incredibile come gli ingredienti di cui abbiamo bisogno sempre in cucina possano anche aiutarci ad essere più belli, non credi? Questa crema potrebbe essere applicata sul viso per mezz’ora prima di essere rimossa completamente con acqua tiepida.

Ovviamente, attenzione a non esagerare e ad ascoltare sempre le indicazioni degli esperti. Basta chiedere in farmacia o in erboristeria e potrai avere tutti i dettagli di cui hai bisogno.