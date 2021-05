L’incantevole città arroccata del Sud Italia dai bellissimi colori estivi famosa in tutto il mondo

In provincia di Salerno esiste uno dei borghi più suggestivi e meravigliosi dell’Italia. Un posto che gode di un turismo quasi tutto l’anno che arriva da ogni angolo del mondo per la location e non solo.

Infatti qui oltre al panorama e il buon cibo, ci sono delle piccole botteghe di artigiani che realizzano abbigliamento ed accessori caratteristici.

L’incantevole città arroccata del Sud Italia, il cuore della Costiera Amalfitana, è Positano, dai bellissimi colori estivi, un vanto per la Campania, famosa in tutto il mondo insieme all’isola di Capri.

Un concentrato di meraviglie nella spettacolare Costiera Amalfitana con il suo borgo più famoso

Una spettacolare visione, di una piccola cittadina arroccata sulla roccia a picco sul mare, fatta di piccole case dai colori bianchi o pastello.

Chiunque passa di qui, rimane incantato camminando lungo i piccoli vicoletti della cittadina. Ogni angolo, è da ammirare e da immortalare anche per le sue bellezze architettoniche.

Famosa in tutto il mondo anche per la “moda positano“. Si tratta di capi d’abbigliamento ed accessori confezionati a mano da sarte che evocano uno stile elegante ma al contempo comodo e fresco. Un connubio di colori che richiamano la terra e il lusso che si avvicina un po’ a tutte le tasche.

Camice, abiti scollati o caftani in stile Positano, in tessuti freschi come il lino che hanno conquistato il cuore dei turisti da moltissimi anni. Insieme ai sandali rigorosamente in pelle decorati con cristalli, pietre, ma anche corallo e turchese.

Immergersi nella piccola cittadina di Positano è molto rilassante. Nel centro storico è possibile ammirare una cupola maiolicata della Chiesta di Santa Maria Teresa dell’Assunta. Oppure la Villa Romana che conserva antichi reperti dell’eruzione del Vesuvio che distrusse nel 79 d.C. la città di Pompei.

Anche il mare è turchese e cristallino e dalla spiaggia ci sono dei piccoli pescherecci che offrono con pochi euro una gita in barca per ammirare la costa. A fine giornata, durante un fresco aperitivo, non resta che restare incantati dal tramonto sulla spiaggia di Marina Grande che si trova ai piedi della cittadina.