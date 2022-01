Grazie a Dio esiste la tredicesima. Certo, non per tutti e soprattutto non per le numerosissime partite IVA che riescono ancora a mandare avanti il nostro Paese. Infatti, senza la tredicesima, moltissime famiglie italiane non potrebbero permettersi di fare tutte quelle spese così importanti a dicembre.

Tra i regali di Natale per la famiglia, per il partner e se consideriamo i prezzi per gli alimenti del cenone di Natale o di Capodanno, se ne va proprio un patrimonio.

Arrivati a gennaio ci ricordiamo che il bilancio famigliare deve tornare in verde e dunque cerchiamo dei consigli per tornare a risparmiare un po’. La voce di uscita più costante è sicuramente quella del supermercato e della nostra spesa settimanale.

In particolare, ci servono alcune indicazioni su come portare a casa la spesa senza sforare troppo ed è proprio ciò che vogliamo dare al Lettore in questo articolo. Infatti, dopo le spese pazze di Natale e Capodanno torniamo a risparmiare al supermercato, vediamo come.

Ritorniamo alla semplicità in cucina

Al cenone di Capodanno abbiamo voluto stupire tutti gli ospiti con le nostre creazioni gastronomiche degne di un ristorante stellato. Certo, la nostra maestria in cucina è stata l’ingrediente fondamentale, ma anche i prodotti hanno fatto la loro parte.

Tuttavia, quegli alimenti sono molto spesso più cari di quelli che consumiamo normalmente. Un piatto di spaghetti al pomodoro ci costa di meno del filetto in crosta di sesamo e brandy. Dunque, la parola d’ordine è il ritorno alla normalità.

Alcuni chef ricordano che un buon piatto semplice si compone al massimo da 5 ingredienti. Se seguiamo queste indicazioni, non avremo problemi a ridurre drasticamente la nostra spesa. Inoltre, possiamo sempre comprare questi prodotti semplici in grandi quantità, così da risparmiare ancora di più.

Dopo le spese pazze di Natale e Capodanno torniamo a risparmiare al supermercato

Non diciamo nulla di nuovo, poi, se sottolineiamo che la carne è uno degli ingredienti più cari della nostra dieta. Possiamo, quindi, cercare di sostituirlo con altro, almeno una volta alla settimana.

Togliere la carne può anche spingerci a cercare delle nuove ricette, magari sfiziose e vegetariane. Quindi, torniamo ad una cucina semplice con meno carne e vedremo che tutto andrà per il meglio.

Approfondimento

