Come abbinare i pantaloni blu navy a 30 e 40 anni: il look raffinato di Diletta Leotta

Intramontabili, versatili e super utilizzati in primavera ed estate. I pantaloni blu navy tornano a spopolare anche quest’anno. Ma come abbinarli per essere elegante e di classe? Ce lo insegna Diletta Leotta!

Dopo aver annunciato la sua gravidanza non c’è dubbio che li utilizzerà moltissimo anche a lavoro. Che si tratti di pantaloni sartoriali, jeans o in cotone, il blu navy è sempre una garanzia. Possiamo abbinarlo a qualsiasi blusa, camicia o anche maglioncino viste le temperature attuali. Ma per essere sempre in ordine e chic, copiamo lo stile della bella Diletta!

Come abbinare i pantaloni blu navy a 30 e 40 anni, stupisci tutti così

Se vogliamo uno stile casual ma raffinato, il look da seguire è quello college. Un paio di sneaker bianche ai piedi, jeans blu navy scuro a vita alta e camicia svolazzante. Completiamo l’outfit con una giacca bomber college in cotone, oppure con un blazer over. Ideale per uscire con gli amici, per una passeggiata al parco o per andare a fare la spesa con stile.

Se invece vogliamo qualcosa di più elegante, adatto per un aperitivo, optiamo per un pantalone con le pinces. Il blu navy, stavolta più aperto e acceso, che combinato alle pinces esalta le forme. Se hai i glutei piatti e vorresti il lato B di JLo, è il modello perfetto per te. In alternativa puoi scegliere un modello a palloncino, un altro dei migliori pantaloni per chi ha poche forme. Sfruttando l’illusione ottica data dal tessuto rigonfiato avrai un lato B spettacolare senza sforzi. Sopra indossa una camicia crop, questo modello super corto lo stiamo vedendo ovunque tra le Star più famose. Completa il look con un tronchetto, più una giacca strutturata e sarai pronta per ammaliare tutti.

Comodi sì, ma anche super cool e alla moda

Jeans e pantaloni con le pinces sono sicuramente comodi e ormai sdoganati dal classico stile casual. Ma se vuoi un look più elegante adatto anche alle dirette TV come Diletta, ecco come abbinarli. Scegli un modello di pantalone sartoriale blu navy, a vita media e con cintura sottile. Metti una camicia satinata, che puoi riutilizzare anche come sottogiacca del tailleur, ad esempio. Abbinaci un capospalla in tweed dai toni neutri ma freddi, con qualche punta di colore e una slingback. Ecco, quindi, come abbinare i pantaloni blu navy a 30 e 40 anni e sfoggiarli con classe. Il blu navy è un grande classico intramontabile, ma puoi giocare con gli abbinamenti. Questo colore è stupendo anche sugli abiti, ma anche un pantalone così classico può farti sentire bellissima!