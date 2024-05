Ritracciamento di un paio di giorni dei mercati per poi ripartire al rialzo? Cosa attendere sull’oro?

Il forte rialzo della scorsa settimana potrebbe aver archiviato il ritracciamento del mese di aprile. Ora ritracciamento di un paio di giorni dei mercati per poi ripartire al rialzo?

Perchè la Cina compra oro?

Gli analisti di UBS hanno esaminato la domanda di oro in Cina, trovando un sentiment generale positivo, anche se accompagnato da una certa prudenza. Durante una recente visita in Cina, è emerso un interesse diffuso verso l’oro, nonostante le preoccupazioni per i rapidi aumenti dei prezzi. Gli investitori cinesi vedono eventuali cali dei prezzi dell’oro come opportunità di acquisto nel breve termine, e rimangono ottimisti sui prezzi a medio-lungo termine. Tuttavia, si prevede una stabilizzazione dei prezzi a breve termine, che potrebbe stimolare la domanda di oro fisico e influenzare il trading speculativo.

UBS ha osservato che gli operatori di mercato cinesi hanno aspettative più moderate sull’aumento dei prezzi dell’oro rispetto ad altre aree, in parte a causa delle incertezze legate alle politiche della Federal Reserve statunitense. Nonostante questa cautela, le importazioni di oro in Cina nel primo trimestre sono rimaste consistenti nonostante l’aumento dei prezzi dell’oro. Tuttavia, gli acquisti ufficiali di oro da parte delle Banche centrali cinesi sono diminuiti significativamente rispetto all’anno precedente, suggerendo che tale trend potrebbe continuare anche nei trimestri successivi.

Studio del grafico

Nelle ultime settimane la materia prima ha vissuto un ritracciamento di qualche punto percentuale. La scorsa settimana i prezzi hanno chiuso in area 2.375 dollari generando un segnale rialzista su base settimanale. Al momento, si suppone che presto potrebbero segnarsi nuovi massimi annuali (quindi prezzi superiori a 2.448,8. Nuovi ribassi invece, con ritorni sotto 2.285.

L’Alligator Indicator su base settimanale, mensile, trimestrale e annuale vede le medie saldamente impostate al rialzo, questo ci fa ritenere che nonostante ci possano essere dei ritracciamenti al momento il trend di medio lungo rimane impostato al rialzo. Solo ritorni sotto 1.883 potrebbero far cambiare questo stato da rialzista a ribassista.

Ritracciamento di un paio di giorni dei mercati per poi ripartire al rialzo? I livelli di breve termine da monitorare

La seduta di contrattazione del 10 maggio ha chiuso ai seguenti prezzi:

Dax Future

18.888

Eurostoxx Future

5.073

Ftse Mib Future

34.377

S&P500

5.222,68.

In base ai nostri algoritmi, la tendenza nella scorsa settimana è tornata rialzista: nuovi ribassi invece, con chiusure settimanali inferiori ai seguenti livelli di prezzo

Dax Future

18.161

Eurostoxx Future

4.900

Ftse Mib Future

33.225

S&P500

5.142.

Fra lunedì e martedì è atteso un fisiologico ritracciamento per poi chiudere la settimana sui massimi.

Lettura consigliata

Soldi e fortuna per 3 segni zodiacali nella settimana dal 13 al 19 maggio