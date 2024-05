Torniamo a scrivere di oroscopo e stavolta dei segni più sfortunati della settimana che sta per cominciare. Infatti, abbiamo già visto che dal 13 al 19 maggio ci sarà un periodo molto propizio per alcuni di loro. Tra questi ci sono il Toro, l’Ariete e il Cancro, che potranno guadagnare notevolmente dai loro investimenti. Sarà per loro, inoltre, anche uno dei periodi migliori dell’anno per comprare un immobile. Ma quali saranno, invece, quelli che faranno meglio a prestare attenzione a ciò che fanno? Scopriamo a breve i segni che non godranno del favore di Giove e delle stelle.

Ecco i 2 segni più sfortunati e che potrebbero perdere soldi nella settimana che sta per cominciare: la Bilancia

Per chi crede nell’astrologia, non è una novità sapere che ci sono dei periodi in cui le stelle hanno un influsso negativo su alcuni segni zodiacali. Potrebbero infatti renderli più inquieti del solito o persino più sfortunati, impedendogli di portare a compimento i loro obiettivi.

Dunque, ecco i 2 segni più sfortunati dal 13 al 19 maggio e cioè nella settimana che sta per cominciare. Primo tra tutti c’è la Bilancia, che avrà Marte e Venere in opposizione. Questi pianeti gli impediranno di avere la giusta concentrazione per effettuare investimenti sensati e che potranno permettergli di guadagnare. Infatti, la Bilancia avrà beghe familiari e soprattutto in amore da risolvere. Quindi, è meglio che eviti di concentrarsi troppo anche sugli affari. Meglio attendere momenti migliori e più tranquilli per fare degli investimenti, specialmente se si tratta di utilizzare grosse somme di denaro. Insomma, attenzione Bilancia, perché potresti ritrovarti in brutte situazioni!

Acquario

Ecco un altro segno zodiacale che avrà in opposizione ben due pianeti, cioè Venere e Mercurio. Anche l’Acquario sarà fin troppo inquieto per fare investimenti a cuor leggero.

Quindi, anche per lui meglio attendere momenti migliori. D’altronde, per investire i propri soldi bisogna avere un piano preciso ed essere dell’umore giusto, onde evitare di prendere decisioni sbagliate sulla scia dell’emotività. Tutto ciò che non bisognerebbe mai fare quando si punta il proprio capitale in Borsa o si sceglie, ad esempio, di investirlo in un immobile.

Lettura consigliata

Soldi e fortuna per 3 segni zodiacali nella settimana dal 13 al 19 maggio