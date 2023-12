I mercati azionari archiviano un mese di novembre con un rialzo che non si vedeva da molto tempo in un mese. Inoltre, la settimana che si è appena conclusa, dal punto di vista grafico e secondo i nostri calcoli di probabilità ha generato un segnale di ritorno della positività di medio lungo termine. Se le serie storiche dal 1898 ad oggi tenderanno a ripetersi, ora il minimo del decennio dovrebbe essere alle spalle. Ora andremo a guardare i grafici di materie prime che potrebbero salire nel mese di dicembre e anche oltre.

Soft landing o recessione mondiale?

Compllce l’inflazione che si era impennata verso livelli che non si vedevano da qualche decennio, le Banche centrali hanno alzato ripetutamente i tassi di interesse. Lo scopo è quello di riportare appunto l’inflazione verso il 2%. Questo livello è considerato ottimale per assistere a una crescita economica senza particolari eccessi.

Nonostante per alcuni mesi, gli addetti ai lavori hanno concentrato la loro attenzione sulla curva dei rendimenti inclinata e quindi su una possibile recessione anche severa alle porte, le probabilità sono a favore di un soft landing. In un contesto del genere, in passato i mercati azionari e le materie prime hanno visto i loro prezzi salire per molti anni.

Materie prime che potrebbero salire nel mese di dicembre

Il caffè ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione a 184,35. Da inizio anno ha segnato il minimo a 132 e il massimo a 196,85. Fra il gennaio e l’ottobre del 2023, la materia prima si è appoggiata su una trend line che è partita dai minimi del giugno 2020. Questi sono stati a 94,65 ed hanno stoppato la discesa iniziata nell’anno 2011 dopo aver segnato un massimo a 429,86.

Nel breve è stato toccato un eccesso e intorno ai livelli attuali la materia prima potrebbe lateralizzare. L’obiettivo sembrerebbe posto in area 230 da raggiungere entro qualche mese. Il supporto da non violare al ribasso e che invaliderebbe questa previsione è posto in area 154,80.

