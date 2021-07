Immaginiamoci il nostro tipo di pasta preferito, annegato in una morbida crema alle zucchine e decorato con una fresca tartare di gamberi. Cosa può esserci di meglio?

Questo è ciò che andremo a preparare in questo articolo. Un piatto perfetto per questa stagione, fresco e genuino.

La zucchina è uno dei frutti più buoni di questa stagione, che fa molto bene alla salute e idrata l’organismo grazie al suo quantitativo di acqua e sali minerali. Il tutto andrà unito alla freschezza del gambero crudo ridotto a tartare, così buono che si scioglierà in bocca.

Ecco il sugo che sta spopolando con zucchine cremose e tartare di gamberi

In questa stagione si ha meno voglia di cucinare piatti troppo elaborati e pesanti da digerire. Meglio puntare su ricette più leggere, fresche, e magari anche economiche, come quella volta in cui abbiamo speso meno di 5 euro per questa irresistibile parmigiana estiva pronta in pochi minuti.

Oggi ci concentreremo sulla preparazione di un delizioso primo piatto. L’ingrediente principale sarà la zucchina, uno degli alimenti più buoni e freschi di questa stagione, ottimo per idratare il nostro organismo.

Come secondo ingrediente speciale abbiamo scelto i gamberi, che ricordano il mare e perché, quando sono davvero freschi, sono squisiti.

Una ricetta facile e veloce

Questo piatto sarà pronto in poche mosse.

Dopo aver pulito e tagliato a cubetti le zucchine, lessiamole e poi scoliamole in un piatto. In seguito le frulleremo con qualche foglia di menta fresca, un pizzico di sale e una spolverata di pepe.

Nel frattempo condiremo la tartare di gamberi con olio, sale e pepe.

A parte, portiamo l’acqua a bollore per cuocere la pasta, scolandola quando sarà ancora al dente. La pasta ideale per questa ricetta sono gli spaghetti grossi, che assorbono in modo perfetto il condimento. Conserviamo un po’ d’acqua di cottura, che utilizzeremo successivamente se sarà necessario.

In una padella, iniziamo a scaldare la crema di zucchine, quindi aggiungiamo la pasta e amalgamiamo bene il tutto. Versiamo, se lo riteniamo opportuno, qualche goccio d’acqua.

L’impiattamento

Impiattiamo gli spaghetti, provando a ricreare una sorta di nido. Versiamo sulla pasta tutta la crema di zucchine rimasta e decoriamo in cima con la nostra fantastica tartare di gamberi.

Aggiungiamo ancora una spolverata di pepe e qualche foglia di menta, e il piatto è pronto! Ed ecco il sugo che sta spopolando con zucchine cremose e tartare di gamberi.