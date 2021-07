Uno dei dessert più buoni è la millefoglie ma perché non scoprire anche la sua versione salata? D’estate quando abbiamo tante verdure e non sappiamo come cucinarle, ecco un’ottima ricetta.

Ebbene la millefoglie si cucina anche salata ed è un piatto pazzesco, ancora di più se accompagnata da una besciamella di carote e timo. Vediamo quali sono gli ingredienti e la preparazione di questa ricetta molto golosa.

Ingredienti per la millefoglie di verdure

Iniziamo preparando questi ingredienti:

4 melanzane;

4 zucchine;

1 peperone;

2 pomodori.

Per la besciamella invece ci occorrono:

600 ml di bevanda vegetale di soia o riso;

70 g di farina di riso;

30 g di amido di riso;

70 g di olio di mais;

3 carote;

timo q.b.;

2 cucchiai di olio aromatizzato;

lievito alimentare q.b.;

sale q.b.;

pane grattugiato e frutta secca a piacimento.

Iniziamo tagliando a fette melanzane e zucchine, stendendole sulla placca del forno e saliamole. Cuociamo a 180 gradi per circa 15 minuti. Adottiamo lo stesso procedimento per il peperone ma lasciamolo qualche minuto in più, almeno 20 minuti.

La millefoglie si cucina anche salata ed è un piatto pazzesco

Continuiamo tagliando poi i pomodori a fette e nel frattempo prepariamo la besciamella. Lessiamo le carote e frulliamole con abbondante timo. Mescoliamo a freddo la farina, l’amido e l’olio, e infine aggiungiamo la bevanda vegetale e mettiamo sul fuoco. Portiamo a bollore continuando a mescolare per evitare i grumi. Infine aggiungiamo le carote frullate, il sale e lievito alimentare con olio aromatizzato.

Stendiamo poi in una teglia la besciamella come primo strato e mettiamo verdure, zucchine, melanzane, peperoni e via dicendo. Alterniamo ogni strato con un livello sottile di besciamella. Terminiamo spolverando con un po’ di pane grattugiato e della frutta secca tritata finemente. Inforniamo a 180 gradi per 20 minuti circa fino a doratura in superficie. Sarà buonissima da mangiare tiepida e ancora di più nei giorni successivi.

