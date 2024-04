Hai questi oggetti in cantina? Sappi che valgono una fortuna

Torniamo a parlare del mondo del collezionismo, che appassiona migliaia di persone in tutto quanto il Mondo. Oggetti che a noi possono sembrare irrilevanti o che potremmo avere la tentazione di buttare potrebbero avere un valore inestimabile per alcuni. Un esempio sono alcune monete d’epoca o dei francobolli che, in realtà, sono veri e propri pezzi unici. Per questo, se si fanno dei ritrovamenti in una vecchia cantina, è sempre meglio informarsi prima di optare per buttare gli oggetti che si ritrovano. A breve ne vedremo alcuni che valgono quanto un piccolo tesoro. Scopriamo di quali si tratta.

Hai mai pensato di poter guadagnare rivendendo oggetti vintage? Non solo vestiti, ma anche videogiochi, vecchi francobolli oppure console che ormai non sono più in commercio. Alcuni di questi, con il passare degli anni, hanno assunto un grande valore.

Hai questi oggetti in cantina? Valgono una fortuna!

Ci sono, ad esempio, alcune console che hanno assunto un grande valore perché non vengono più prodotte. C’è un’edizione limitata del Game Boy Color che ha raggiunto un valore di 1.500 euro sul mercato. Per molti, praticamente uno stipendio.

Ma anche il Sega Master System, il NES e il Super Nintendo hanno valori simili. L’importante è che siano in un buono stato di conservazione e perfettamente funzionanti. Meglio ancora se provvisti di confezione. Il loro valore? 500 euro a console.

Videogiochi rari

Hai questi oggetti in cantina? Non ti resta che provare a rivenderli. Anche alcuni videogiochi, con il passare degli anni, hanno assunto un elevato valore. Ad esempio, la cartuccia originale di Mario Kart 64 per Nintendo 64 può essere venduta addirittura a 2.000 euro.

Un altro videogioco di valore è il CD originale di Tombi per la Playstation 1. Si tratta di uno dei primi videogiochi mai usciti per questa piattaforma divenuta ormai iconica.

Il primo iPod

Tra gli oggetti di maggiore valore in assoluto c’è anche il primo modello iPod, che ha ormai un valore di 4.000 euro. Quest’ultimo può essere ancora maggiore qualora si sia in possesso di un modello ancora imballato e inscatolato.

Quindi, come abbiamo visto, si può guadagnare davvero molto con oggetti che a primo acchito possono sembrare inutili. Ecco perché, a volte, non disfarsi di quelle che possono sembrare ”vecchie cianfrusaglie” può rivelarsi incredibilmente vantaggioso.

Lettura consigliata

Quanto costa andare in viaggio in Giappone?