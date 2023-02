Ristoranti tipici di montagna in città? Ecco i migliori per qualità prezzo da provare assolutamente

Svelati i migliori ristoranti di cucina alto atesina, valdostana, valtellinese e friulana da provare per godersi il relax d’alta montagna anche in città.

Quanto è bello pensare alla gita fuori porta del fine settimana?

Tutto il lavoro, gli impegni e le varie scadenze risultano quasi più piacevoli se pensiamo al weekend di relax che ci aspetta.

Chi ha una seconda casa al mare o in montagna può approfittarne per allontanarsi un po’ dalla città e dai suoi ritmi frenetici.

In alternativa, ci si può sempre buttare sulle offerte di viaggio in corso e volare verso qualche intrigante destinazione europea per un paio di giorni.

Tuttavia, anche chi rimane in città perché non ha voglia o soldi per partire può comunque ritagliarsi del relax di qualità.

Una città come Milano, ad esempio, offre tantissime possibilità di svago che vanno dalle terme ai musei, passando per la buona cucina.

Non solo ristoranti di cucina milanese, ovviamente, ma anche locali fusion in cui trovano spazio le varie gastronomie orientali.

Inoltre, un tipo di cucina che sta spopolando ultimamente è quella che ricalca le tradizioni d’alta quota.

Perché dunque non provare i ristoranti tipici di alta montagna in città? Ecco i migliori secondo una recente indagine.

Cucina valdostana, tirolese e…nepalese

La Pizzeria di Montagna in zona Moscova è l’ideale per chi cerca qualcosa di poco impegnativo ma genuino al tempo stesso.

Qui la pizza è fatta con le farine macinate in alta quota e farcita con ingredienti che arrivano direttamente dalle valli alpine: salumi, formaggi, verdure.

Insomma, si riesce a trovare un punto di contatto con la natura anche seduti al tavolo di un ristorante in città.

Spostiamoci adesso su un fronte più specifico, ovvero quello della cucina altoatesina.

Numerosi i locali che la propongono, in formato diverso a seconda del tipo di esperienza che si vuole fare.

Uno dei più tipici e frequentati è il Rifugio: l’atmosfera è quella di una baita in legno, calda e accogliente.

A renderla ancora più sorprendente sono i piatti, dai canederli in brodo o passati nel burro alla selvaggina, senza dimenticare i dolci.

Chi invece cerca un ambiente più raffinato, può puntare su Delicatessen, in Porta Venezia: consigliatissimi la fonduta e gli spatzle, ottima la carta dei vini.

Infine, la Taverna della Trisa in zona Sempione si distingue per un taglio più sofisticato, tanto nella proposta culinaria quanto nel prezzo.

Ristoranti tipici di alta montagna in città? Ecco i migliori per cucina italiana o estera

Ma il Trentino non è l’unica regione alpina ben rappresentata nel capoluogo lombardo: c‘è spazio anche per la cucina valtellinese, valdostana e friulana.

Pizzoccheri, sciatt e vitello sono i capisaldi del menu di Sciatt à Porter, un grazioso locale poco distante da Corso Como.

L’Osteria Valtellina ha invece un taglio più raffinato, a partire dal suo piatto

forte: un roastbeef di cervo servito con crema di castagne.

Ma se quello che ci interessa sono porzioni abbondanti e cibo semplice, il Crotto Quartino fa proprio al caso nostro.

Ristoranti tipici di montagna in città? Ecco i migliori

Gli amanti della cucina valdostana troveranno ne possono ritrovare tutti gli inconfondibili sapori al ristorante Nicoletta o alla Fondue de Sans Culottes.

Chinoise e Bourguignonne aprono le danze, che proseguono con formaggi, marmellate, birre e altri prodotti locali.

Infine, per chi cerca un po’ di avventura senza allontanarsi da casa, il consiglio è di fare un salto all’Achar, ristorante tipico nepalese.