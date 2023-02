Leggere è senza alcuna ombra di dubbio una delle attività più piacevoli e rilassanti che ci siano. Ma visto che scegliere su quale libro concentrarsi può essere difficile, eccone 3 che sicuramente non ti deluderanno e che ti terranno letteralmente incollato alle loro pagine. Ecco 3 libri spettacolari perfetti da leggere prima di andare a dormire.

Molti di noi amano leggere e trovano questa attività rilassante e stimolante. In particolar modo, sono tantissime le persone che amano perdersi in un libro proprio prima di andare a dormire. Ci sono tantissimi volumi tra cui scegliere e la selezione a volte può diventare difficile. Infatti, spesso si fa fatica a capire quale genere si vuole leggere. O anche solo a selezionare un autore che possa interessarvi e che possa davvero coinvolgere con le sue parole. E se anche tu ti trovi in difficoltà in questo senso, nessuna paura. Ecco 3 libri meravigliosi che potrai mettere sul tuo comodino e che, senza alcuna ombra di dubbio, non potranno assolutamente deluderti.

Un giorno questo dolore ti sarà utile, ecco uno dei 3 libri che sicuramente ameremo come nessun altro

Iniziamo la carrellata di libri perfetti prima di andare dormire con una vera e propria chicca. Stiamo parlando di “Un giorno questo dolore ti sarà utile” di Peter Cameron. La storia ruota attorno al protagonista, James, un giovane diciottenne di New York. Dopo il liceo, James si ritrova a lavorare con la madre nella galleria d’arte che quest’ultima possiede. L’attività, però, non va esattamente per il meglio e, per trascorrere il tempo, James cerca qualche hobby a cui interessarsi. Un giorno, dopo essersi iscritto a una chat si incontri, con un nome fasullo, incontra John. Da qui, iniziano degli eventi incredibili, che si rincorrono tra di loro, da cui possiamo trarre la vera atmosfera del tempo di James. Un vero e proprio capolavoro che non potremo non amare.

Passiamo ora a Una stanza piena di gente, un romanzo che ci toglierà il fiato e ci farà innamorare completamente

Altro libro da non perdere è “Una stanza piena di gente” di Daniel Keyes. Il romanzo che ha ispirato la serie Netflix “I 24 volti di Billy Milligan” è da non perdere. La trama inizia in Ohio, nel 1977. La polizia arresta un criminale ricercato, Billy Milligan, con l’accuso di stupro e rapina. Il protagonista aveva già avuto problemi con la giustizia ma ciò che si scoprirà durante queste indagini, cambierà tutte le carte in tavola. I periti, infatti, scoprono che Billy ha un disturbo dissociativo della personalità che lo porta ad avere almeno 10 personalità che combattono tra di loro. Queste si moltiplicheranno quando Billy, ritenuto innocente per infermità mentale, verrà mandato in un istituto psichiatrico e usciranno fuori altre sue 14 personalità. Un libro che fa entrare nella psiche di un personaggio complesso e che ci terrà incollati alle pagine.

Ecco 3 libri spettacolari perfetti da avere sul comodino e da leggere la sera prima di andare a dormire

Ultimo, ma non per importanza, “Le sette morti di Evelyn Hardcastle” di Stuart Turton. La trama si svolge in una meravigliosa residenza in campagna, Blackbeath House.

Qui, si sta per svolgere uno dei più maestosi balli indetti da Lady Helena Hardcastle e Lord Peter. Gli invitati sono gli stessi che, 19 anni prima, hanno partecipato all’evento nella residenza durante il quale è morto il giovane Thomas Hardcastle, segnando il declino della famiglia. E la festa è stata organizzata proprio per ritrovare l’antico splendore. Purtroppo, neanche questa festa riesce a fuggire dalle tenebre della morte. Durante la festa, la figlia di Lord Peter viene assassinata con un colpo di pistola. E da qui si scopre il tragico gioco che ha coinvolto tutti a Blackheath House. La morte di Evelyn si ripeterà, giorno dopo giorno, fino a che non verrà scoperto l’omicida. Dunque, ecco 3 libri straordinari perfetti da leggere prima di addormentarsi.