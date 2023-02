Dividendi certi e attesi con rendimento superiore al 10%: le 3 azioni al top sul Ftse Mib

Ci sono alcuni investitori che strategia di investimento puntano su azioni che emettono dividendi regolari, in modo da ottenere un reddito costante. Inoltre, puntano sull’eventuale rialzo del prezzo delle azioni di quell’azienda all’annuncio del super dividendo distribuito. Ovviamente, in questa strategia un ruolo fondamentale è giocato dalla regolarità della distribuzione del dividendo e del suo rendimento.

Abbiamo individuato 3 azioni dividendi certi e attesi con rendimento superiore al 10%. Di queste una (Autostrade Meridionali) ha già annunciato il dividendo che avrà un rendimento superiore al 10%, per le altre due (Cairo Communication e Banca Profilo), invece, il rendimento è solo potenziale basandosi su quanto distribuito lo scorso anno.

Le indicazioni dell’analisi grafica su un titolo che ha già annunciato l’entità e la data di stacco del dividendo

Le azioni Autostrade Meridionali (MI:AUTME) hanno chiuso la seduta del 24 febbraio a quota 13,75 € in rialzo del 12,70% rispetto alla seduta precedente.

Dopo che a dicembre la società ha deciso di distribuire parte della “Riserva Straordinaria” per complessivi 140 milioni di euro per un dividendo di 32 euro per azione corrispondente a un rendimento del 15,9% (NB all’atto dello stacco il titolo quotava oltre 40 euro), la storia sta per ripetersi.

Nell’annunciare i dati relativi all’esercizio 2022 la società ha proposto la distribuzione di un dividendo 2023 (relativo all’esercizio 2022) pari a 3,5 euro per azione. La cedola sarà staccata lunedì 24 aprile 2023 e messa in pagamento il 26 aprile. Alle quotazioni attuali, dopo cioè un rialzo di oltre il 12,70%, il rendimento del dividendo è superiore al 25%. Tra i dividendi certi e attesi con rendimento superiore al 10%, quindi, Autostrade Meridionali è una solida certezza.

Il titolo, quindi, potrebbe continuare a salire anche nelle prossime settimane.

Cairo Communication potrebbe essere un ottimo investimento anche per il dividendo: quando comprare secondo l’analisi grafica

Il titolo Cairo Communication (MIL:CAI) ha chiuso la seduta del 24 febbraio a quota 1,68 euro, in ribasso dell’1,75% rispetto alla seduta precedente.

Lo scorso esercizio la società ha distribuito un dividendo pari a 0,18 € che alle quotazioni attuali è superiore al 10%. Se fosse confermato, quindi, il titolo potrebbe essere un ottimo investimento.

Quale potrebbe essere il punto migliore di ingresso?

Come si vede dal grafico la tendenza in corso è ribassista e l’obiettivo più probabile potrebbe andare a collocarsi in area 1,63 €. Questo potrebbe essere un ottimo livello di ingresso. Qualora, però, dovesse essere rotto al ribasso, allora la discesa potrebbe continuare verso gli obiettivi indicati in figura.

Attenzione a possibili inversioni rialziste sul titolo Banca Profilo

Il titolo Banca Profilo (MIL:BPRO) ha chiuso la seduta del 24 febbraio a 0,2105 euro, in ribasso dell’1,41% rispetto alla seduta precedente.

Lo scorso esercizio la società ha distribuito un dividendo pari a 0,031 € che alle quotazioni attuali è pari a circa il 15%. Se fosse confermato, quindi, il titolo potrebbe essere un ottimo investimento.

In figura sono mostrati i livelli chiave della proiezione ribassista in corso.

