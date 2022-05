Un weekend emozionante a basso costo in un’isola ferma nel tempo, percorrendo uno degli itinerari più celebri nel Mondo

Maggio è il mese ideale per fare un fine settimana fuori porta. La bella stagione offre l’opportunità non solo di visitare città d’arte ma anche di effettuare itinerari che d’inverno sono più complicati da affrontare. Per chi vive nel Centro-Nord e nel Nord Italia ecco un’idea per un weekend in una delle zone più conosciute nel Mondo.

Adagiate tra Brescia e il lago d’Iseo si trovano le dolci colline della Franciacorta, patria di uno dei vini più conosciuti sull’intero Pianeta. Chi fa un weekend percorrendo il classico itinerario della Franciacorta potrà visitare cantine aperte al pubblico, ma anche piccoli castelli, borghi antichi e monasteri. Tra questi edifici religiosi svetta l’abbazia olivetana dei Santi Nicola e Paolo Sesto a Rodengo Saiano. I monaci che vi abitano aprono volentieri le porte dell’Abbazia al pubblico. I bellissimi chiostri, la foresteria con i dipinti del romanino e la chiesa rinascimentale sono da visitare assolutamente.

Questo territorio è ricco di abbazie e monasteri di origini antichissime. Per esempio il monastero femminile di San Salvatore, intitolato poi a Santa Giulia di Brescia, fu fondato dal re longobardo Desiderio nel 753. Se la Franciacorta è una zona rinomata nel mondo per il proprio vino spumante lo deve anche all’opera di questi enti monastici. Questi nei secoli si sono dedicati alla bonifica e alla coltivazione del territorio.

Chi ama i borghi e le fiere, in particolare dei fiori, dovrebbe segnare la data del weekend che va dal 20 al 22 maggio. Infatti in questo fine settimana nell’antico borgo di Bornato si tiene una fiera botanica. Ovviamente durante la fiera è possibile degustare i vini e i prodotti gastronomici del posto. La Franciacorta non è solo la terra del rinomato vino spumante ma anche del Grana Padano DOP prodotto da molte delle aziende della zona.

Un weekend emozionante a basso costo dovrebbe prevedere il giro del lago d’Iseo magari anche con un tour in barca. Un giro in barca del lago costa indicativamente 20 euro a persona. Il Monte Isola è certamente una delle attrattive maggiori di questo specchio d’acqua. Questa è l’isola lacustre più grande d’Europa. Monte Isola è considerata uno dei borghi più belli d’Italia. L’isola si caratterizza per l’assenza delle auto, infatti circolano solo motorini, biciclette e alcuni mezzi di servizio. Il santuario della Madonna della Ceriola è una perla da visitare.

Chi volesse trascorrere un intero fine settimana sull’isola non avrà difficoltà a trovare una sistemazione per la notte. Monte Isola offre soluzioni per tutte le tasche a partire da 60 euro a notte per una camera.

