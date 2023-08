Risparmiare sulla bolletta in estate e rendere la casa più fresca e salutare con un impianto di deumidificazione

Gli impianti di deumidificazione sono un ottimo modo per migliorare la qualità dell’aria in casa e risparmiare sulla bolletta. Scopriamo perché è importante installarlo in casa per migliorare il comfort e ridurre i consumi energetici.

L’estate è una stagione calda e umida, e questo può rendere difficile vivere in casa. L’umidità può causare una serie di problemi, come muffe, batteri e acari della polvere, che possono avere un impatto negativo sulla salute della nostra famiglia. Ma l’umidità può anche rendere molto più calda la nostra casa a causa della temperatura percepita, maggiore di quella reale. Per risolvere questo problema, possiamo installare un impianto di deumidificazione. In questo articolo ti spiegheremo cos’è, come funziona e perché è importante installarlo in casa per risparmiare energia e migliorare il comfort.

Che cos’è un impianto di deumidificazione?

Un impianto di deumidificazione è un dispositivo che rimuove l’umidità dall’aria. Questo viene fatto tramite un processo di raffreddamento e condensazione. L’aria calda e umida viene aspirata dall’impianto e raffreddata. Quando l’aria si raffredda, il vapore acqueo in essa contenuto si condensa e si trasforma in acqua liquida. L’acqua liquida viene quindi raccolta in un serbatoio e può essere smaltita.

Il costo di installazione di un impianto di deumidificazione varia in base a una serie di fattori. Influiscono sul prezzo la dimensione dell’impianto, la potenza e la complessità dell’installazione. In generale, il costo di installazione di un impianto di deumidificazione domestico per tutta la casa si aggira intorno ai 1000 euro. Tuttavia si possono acquistare anche dei deumidificatori portali, adatti all’uso in singole stanze. In questo caso il prezzo può variare tra 200 e 500 euro, in base al modello e alla potenza

Risparmiare sulla bolletta in estate e avere più fresco con un deumidificatore

Ci sono molti motivi per cui è importante installare un impianto di deumidificazione in casa. Prima di tutto migliora la qualità dell’aria. L’umidità può causare una serie di problemi, come muffe, batteri e acari della polvere. Questi microrganismi possono avere un impatto negativo sulla salute della nostra famiglia, causando problemi respiratori, allergie e infezioni. L’impianto di deumidificazione rimuove l’umidità dall’aria, creando un ambiente più sano per vivere.

Migliora il comfort. Avere un’aria secca e pulita in casa rende gli ambienti più confortevoli e gradevoli da vivere, soprattutto in estate quando l’umidità è più elevata. Inoltre, un impianto di deumidificazione permette di regolare il livello di umidità relativa tra il 40% e il 60%, che è il valore ottimale per il benessere delle persone.

Inoltre è utile per risparmiare sulla bolletta in estate perché riduce il consumo di energia dei nostri elettrodomestici. Con l’aria è umida, i nostri elettrodomestici devono lavorare di più per raffreddare l’ambiente. L’impianto di deumidificazione rimuove l’umidità dall’aria, facilitando il compito dei nostri elettrodomestici e riducendo il consumo di energia.