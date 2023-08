Mini eolico domestico, ecco quando conviene veramente installarlo per risparmiare sulla bolletta elettrica

Vuoi ridurre la tua bolletta elettrica e contribuire alla salvaguardia dell’ambiente? Allora potresti valutare l’installazione di un mini eolico domestico, un impianto che sfrutta la forza del vento per produrre energia pulita e rinnovabile. Mini eolico domestico, ecco quando conviene veramente.

La tecnologia sta rendendo le fonti rinnovabili alla portata anche delle famiglie. Lo abbiamo scoperto col boom dei pannelli solari sul tetto e adesso anche sui balconi. Dopo l’energia solare, anche l’energia eolica può essere sfruttata a livello domestico. In questo articolo riveliamo quando conviene veramente installare un mini eolico domestico nella tua abitazione.

Cos’è e come funziona un mini eolico domestico

Un mini eolico domestico è un tipo di impianto che utilizza una o più turbine eoliche di piccole dimensioni. L’impianto viene collocato su un terrazzo, un balcone o un giardino, per trasformare l’energia cinetica del vento in energia elettrica. A differenza dei grandi impianti eolici, il mini eolico domestico ha lo scopo di coprire il fabbisogno energetico della propria casa.

Il mini eolico domestico può funzionare sia in modalità on-grid, cioè collegato alla rete elettrica nazionale. Ma può essere utilizzato anche in modalità off-grid, cioè isolato dalla rete e dotato di batterie di accumulo. In questo modo, si può garantire una maggiore indipendenza energetica e una minore esposizione alle fluttuazioni dei prezzi dell’energia.

Mini eolico domestico, ecco quanto costa installare un impianto

Il costo di installazione di un mini eolico domestico dipende da diversi fattori, tra cui la potenza dell’impianto, il numero e il tipo di turbine. Sul costo finale incide anche la modalità di funzionamento (on-grid o off-grid), le caratteristiche del luogo di installazione e le eventuali opere edili necessarie. In generale, si può stimare che il costo medio di un mini eolico domestico parta da 1.000 euro, per un impianto base da tetto. Il costo può salire a 5.000 euro per un impianto più potente realizzato da una azienda certificata.

A questa spesa inziale occorre però aggiungere i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Questa ulteriore spesa raramente viene presa in considerazione da chi installa un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili. Questi costi sono importanti perché possono determinare la convenienza o meno dell’installazione di un impianto domestico di produzione di energia.

Quanto vento serve per farlo funzionare

Per fare funzionare un mini eolico domestico è necessario che ci sia una sufficiente quantità e qualità di vento nella zona di installazione. In particolare, si deve tenere conto della velocità media annua del vento, della sua direzione prevalente, della variabilità stagionale e giornaliera e della turbolenza.

In generale, si ritiene che per rendere conveniente un mini eolico domestico sia necessario che la velocità media annua del vento sia almeno 3-5 metri al secondo. Per valutare la ventosità nel luogo della installazione dell’impianto, si possono consultare le mappe del vento disponibili online. Oppure si possono effettuare delle misurazioni dirette con appositi strumenti (anemometri).

Mini eolico domestico, ecco quando conviene veramente

Se si pensa di installare un impianto mini eolico domestico, ecco quali sono le condizioni minime che lo rendono conveniente. Anzitutto deve essere installato in una zona con una buona ventosità, preferibilmente esposta a sud o a ovest. Inoltre si deve disporre di uno spazio adeguato a collocare le turbine eoliche, senza ostacoli che possano interferire con il flusso del vento. Può essere conveniente se si ha un fabbisogno energetico medio-alto, soprattutto nelle ore notturne o nei periodi invernali, quindi in assenza di energia solare.

Comunque, se il tuo obiettivo è ridurre i costi della bolletta, prima di installare un mini eolico domestico meglio contattare un’azienda specializzata. Questa può offrirti una consulenza personalizzata e un preventivo dettagliato. In questo modo, potrai valutare la convenienza della scelta ed eventualmente la soluzione più adatta alle tue esigenze e ai tuoi obiettivi.