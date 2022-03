Il 2022 è iniziato con gli aumenti nelle bollette di luce e gas che hanno fatto seguito a quelli già attuati a fine 2021. A causa una vera e propria emergenza delle materie prime che potrebbe non finire a breve, vista la guerra in Ucraina. E a cui, quindi, il consumatore deve imparare a far fronte da solo. Facendo attenzione all’utilizzo delle utenze domestiche si può ottenere qualcosa, ma sappiamo che solo questo non basta. Perchè i rincari sono di quasi il doppio. E non si può rinunciare a beni di prima necessità quale l’elettricità, l’acqua calda e il riscaldamento. Ma risparmiare sulla bolletta del gas e dell’elettricità non è soltanto un’utopia se impariamo a produrre da soli l’acqua calda.

Cosa incide sui costi

Quando utilizziamo l’acqua calda non sempre riusciamo a renderci conto di quanta ne facciamo uscire dai rubinetti. Consideriamo che per produrre quella con cui ci laviamo e con cui laviamo piatti e pavimenti si utilizza l’elettricità o il gas. L’acqua solitamente, viene riscaldata o tramite lo scaldabagno (elettrico) o con la caldaia, che utilizza il metano.

Sulla bolletta dell’energia e del gas il riscaldamento dell’acqua incide in media di oltre il 15% ed eliminare, anche in parte, questa spesa potrebbe essere rilevante. In molti optano per l’installazione dei pannelli solari termici che permetto un risparmio che va dal 60 all’80%. Ma in questo caso bisogna mettere in conto il costo dei pannelli e anche quello dell’installazione.

Risparmiare sulla bolletta del gas e della luce è possibile producendo acqua calda gratis in questo modo economico

Una sorta di pannello solare termico, però, può essere costruito anche in casa basandosi su un semplice assunto: il sole scalda l’acqua. Prendendo spunto dalle docce solari in commercio che si utilizzano solitamente in campeggio e non necessitano di luce e gas, il metodo è abbastanza semplice.

Per realizzare un impianto che produce gratuitamente acqua calda, sfruttando i raggi solari, può bastare un vecchio scaldabagno o un bidone. In entrambi i casi è necessario dipingere il contenitore di nero (per attirare maggiormente i raggi solari). Nel serbatoio, che andrà posizionato su un tetto o su un terrazzo, l’acqua si scalderà grazie al sole. In questo modo sarà possibile avere le docce gratis almeno nelle giornate di sole.

Un’alternativa al bidone, che impiega più tempo a riscaldarsi, è quella di posizionare un tubo di PVC arrotolato su se stesso al sole. Sempre di colore nero. L’acqua al suo interno si scalderà molto velocemente fornendola gratis non solo in estate ma anche in inverno. Basterà poi collegarlo alla doccia per poter utilizzarla.