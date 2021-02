Tra tutte le spese fisse di casa, il riscaldamento, è sempre stata quella più temuta. Per questo ricercare la soluzione migliore che ci permetta di spendere il meno possibile è un passaggio molto importante nella gestione delle spese. Tra i metodi più diffusi, oggi, prenderemo in esame e faremo un confronto tra il GPL e l’allaccio alla rete di distribuzione del metano.

La domanda è, quindi, quanto si risparmia sul riscaldamento grazie all’allaccio a metano piuttosto che con la bombola GPL?

Di cosa stiamo parlando

Bisogna innanzitutto chiarire la differenza fra i due sistemi di alimentazione del riscaldamento. Il metano è un idrocarburo semplice composto da molecole di CH4, mentre il GPL è formato da una miscela di idrocarburi, principalmente propano e butano.

Però la grande differenza fra i due è sicuramente il metodo di distribuzione. Mentre per il metano esiste una vera e propria rete di metanodotti, alla quale ci si può allacciare e tenere sotto controllo grazie al contatore. Il GPL viene, invece, distribuito sotto forma liquida e non è vincolato alla presenza della rete di distribuzione fissa come per il metano.

Le due soluzioni a confronto

Le differenze fra i due combustibili sono nel concreto molte poche. Entrambi sono “gas puliti” grazie alle loro ridotte emissioni inquinanti e possiedono un potere calorifero molto simile fra di loro. Ovvero 12.000 kcal/kg per il metano e 11.500 kcal/kg per il GPL. Il che significa che il calore reso da 1 kg di entrambi i combustibili non comporta differenze sostanziali.

La vera grande differenza tra i due è però il prezzo. Infatti, a fronte della possibilità di allacciarsi alla rete di distribuzione, il prezzo del metano è sensibilmente inferiore. Vantaggio dato anche dalle liberalizzazioni, che permettono agli utenti di scegliere il miglior fornitore tra quelli disponibili.

Abbiamo, quindi, risposto alla domanda: quanto si risparmia sul riscaldamento grazie all’allaccio a metano piuttosto che con la bombola GPL?

