Se si sono formati grumi nella besciamella, è un peccato buttarla perché si possono eliminare usando uno di questi 3 trucchi della nonna

La besciamella è una delle salse madri della nostra cucina. Si usa in particolare per condire le lasagne e i cannelloni, ma anche per preparare la parmigiana bianca. Il procedimento che si segue per prepararla non è particolarmente difficile, ma nasconde delle insidie. In molti lamentano la formazione di grumi, che può essere scongiurata prestando alcune semplici accortezze.

Come fare, però, quando è troppo tardi? Se si sono formati grumi nella besciamella, è un peccato buttarla. Si possono eliminare facilmente. Oggi vedremo come intervenire in questo caso, a danno già fatto.

Il primo rimedio consiste nell’utilizzo delle fruste elettriche. Attivandole alla massima potenza, le si potrà usare per sciogliere i grumi che si sono formati nella besciamella.

Se anche questo non dovesse bastare, oppure in alternativa, si può ricorrere al frullatore ad immersione. In questo modo, la besciamella diventerà liscia proprio come dovrebbe essere.

L’ultimo trucco prevede l’utilizzo di un semplice colino, nel quale basterà far colare la besciamella aiutandosi con un cucchiaio. Anche al termine di questo procedimento, la salsa risulterà finalmente omogenea e priva di grumi. Con uno di questi trucchi della nonna, si risolverà questo problema comune in pochissimo tempo e non ci sarà bisogno di disfarsi della besciamella.

Le regole d’oro per prepararla alla perfezione

Come abbiamo accennato, ci sono alcune accortezze da seguire per garantirsi la buona riuscita della besciamella. Prima di tutto, bisogna sempre setacciare la farina prima di versarla, rigorosamente in una sola volta, nel burro sciolto.

Importante è anche non commettere l’errore di versare il latte bollente sopra la farina. Deve essere tiepido e, inoltre, va anch’esso incorporato tutto insieme e non a filo.

Per evitare i grumi, infine, è molto importante anche cuocere la besciamella a fiamma bassa. Quindi, ecco come preparare in casa una besciamella cremosa e senza grumi.

