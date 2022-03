Tutti noi abbiamo recentemente assistito ad un incremento di tutte le spese. Non parliamo solo di quelle relative al riscaldamento, che oramai hanno toccato dei picchi preoccupanti. Infatti, alcuni Comuni hanno dovuto creare delle iniziative di beneficenza per pagare le utenze agli anziani in difficoltà. Sono anche aumentate le spese riguardanti la benzina e, di conseguenza, tutte quelle relative ai trasporti, e in complesso anche quelle di carattere alimentare. Quindi, con tutte queste uscite, purtroppo fisiologiche, è impossibile non provare dell’ansia verso il futuro.

Infatti, questi anni di scombussolamenti ci hanno insegnato che è importante sempre mettere qualcosa da parte e in questo momento sembra impossibile farlo. Oggi vediamo delle piccole tecniche da mettere in atto, che però sul lungo periodo possono portarci a un buon tasso di risparmio. Infatti, risparmiare senza privarsi di nulla è facile grazie anche all’aiuto delle moderne tecnologie.

I vari consigli che sono utili per poter ridurre le spese

Prima di tutto però partiamo da alcuni escamotage per limare al massimo le nostre uscite. Dato l’aumento di gas e luce, abbiamo già parlato di alcuni semplici modi per contrastarlo. Uno consiste ovviamente nel non abusare di questi servizi e di tenerli in attività solo per il tempo strettamente necessario. Per quanto riguarda la spesa, invece, si consiglia di optare per delle marche meno blasonate. Questo però non equivale per forza ad acquistare alimenti di minore qualità. Infatti, comprare questi prodotti poco costosi è uguale a comprare quelli delle grandi marche. Si consiglia poi di conservare bene il cibo per non buttarlo, per evitare di doversi recare a mangiare fuori più spesso del dovuto. Passiamo però ai parametri di risparmio a cui abbiamo accennato.

Risparmiare senza privarsi di nulla è facile con queste app e servizi che permettono di accumulare soldi in maniera rapida e indolore

In molte banche e istituti è possibile creare dei salvadanai per mettere da parte una determinata cifra in maniera ciclica. Questo piccolo trucco risulta molto utile per riuscire a mettere da parte dei soldi in maniera significativa. Però non ci sono solo questi enti ad offrire questo servizio. Ad esempio, ci sono delle applicazioni da scaricare comodamente sul telefono che ci permettono di fare la stessa cosa. Alcune inoltre offrono anche degli interessanti piani di cashback, utilizzabili sulla spesa o all’interno di determinati negozi che aderiscono all’iniziativa. Fra queste, alcune sono Satispay, Revolut e Oval. Invitando degli amici in alcune di esse, è anche possibile ottenere del credito, poi spendibile fisicamente.

