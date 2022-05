Per chi ha il problema che i soldi non bastano mai e ha difficoltà ad arrivare alla fine del mese, ecco una serie di consigli e di dritte al fine di poter far quadrare il bilancio familiare. Questo perché pure per i soldi in tasca è necessaria la pianificazione e la programmazione.

Al fine di coprire non solo le spese obbligate, ovverosia quelle che non si possono evitare come la luce, l’acqua e il gas, ma anche le spese inattese che, in genere, sono quelle che mettono maggiormente in difficoltà le famiglie. Specie quelle numerose e quelle che vivono di un solo stipendio o solo di pensione.

Ecco quali sono tutti i metodi per risparmiare soldi quando si ha una famiglia anche numerosa da mantenere

Nel dettaglio, la prima cosa da fare per le entrate mensili è quella di effettuare una divisione. Ovverosia, una ripartizione percentuale. Per esempio, c’è chi divide lo stipendio secondo la regola 50/30/20. Ovverosia, il 50% da destinare alle spese ordinarie, il 30% per il tempo libero e il 20% per risparmiare e per creare nel tempo un fondo di emergenza.

Detto questo, ecco quali sono tutti i metodi per risparmiare soldi. A partire dall’eventuale eliminazione del telefono fisso e dell”ADSL. Perché con il cellulare non solo si può chiamare, ma grazie all’hotspot mobile è possibile, per esempio, navigare sul web a casa con il computer fisso. Al riguardo, è semplice sapere come disdire il contratto del telefono fisso e quanto costa.

Per chi ha una famiglia anche numerose da mantenere non si butta mai niente, ecco come fare

Detto questo, per risparmiare soldi al fine di mantenere la famiglia si può smettere di fumare. Si guadagna in salute e si risparmiano decine di euro a settimana. In più, si risparmia scegliendo i farmaci generici, che hanno lo stesso principio attivo di quelli di marca. Possono, poi, restare in tasca tanti altri soldi se per la casa si sta pagando un mutuo. Optando, se è favorevole, per la rinegoziazione del finanziamento ipotecario. Oppure per la surroga del mutuo a tasso fisso per la prima casa.

Infine, per limitare davvero le spese occorre pure evitare di tenere in casa tutto ciò che non serve o che non si usa più. Nel farlo, anche per evitare di intasare la cantina, si consiglia di acquisire l’abitudine di comprare e di vendere al mercatino dell’usato. Si risparmia tanto e si tutela l’ambiente.

