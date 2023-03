Pavimenti splendenti e lucidati a specchio: il trucco del movimento ad S per pulire casa in modo impeccabile

Una casa pulita e profumata è il tuo sogno? Ecco come fare, a cominciare dai pavimenti. Con i prodotti giusti e le tecniche dei professionisti avrai superfici brillanti come non mai. Iniziamo?

Pulire i pavimenti sembra la cosa più semplice del Mondo, di una facilità quasi scontata. Ma non è esattamente così. Spesso si fanno dei piccoli errori che possono compromettere il risultato finale. Oppure si usano i detergenti sbagliati che finiscono per opacizzare i pavimenti. Anche per i lavori più semplici ci sono dei piccoli trucchi da conoscere e delle tecniche da seguire. Poi, tutto diventerà facilissimo.

Pavimenti molto sporchi

Prima di decidere quale prodotto scegliere devi valutare il livello di sporco del tuo pavimento. È pieno di macchie e sudiciume? Allora ti converrà intervenire con prodotti molto efficaci, in grado di rimuovere anche lo sporco più difficile. Prepara una soluzione detergente versando in un secchio circa 3 litri di acqua bollente e aggiungi una capsula di detersivo per il bucato oppure un cucchiaio di detergente liquido sempre per il bucato.

L’acqua bollente è molto efficace sullo sporco difficile e il detergente per panni rimuove le macchie e sgrassa a fondo il pavimento. Inoltre, rilascerà una profumazione gradevole e persistente. Tutto sarà pulito e profumato in un batter d’occhio.

Pavimenti splendenti e lucidati a specchio

Dopo questa prima operazione, necessaria solo se le superfici sono molto sporche, prepara una soluzione che farà brillare i tuoi pavimenti ed eliminerà gli aloni. Occorrerà semplicemente del brillantante per lavastoviglie. Per intenderci, quello che versi nella vaschetta per evitare che sui bicchieri e sulle stoviglie rimangano tracce di calcare o una patina opaca. Il brillantante è composto prevalentemente di acqua e alcool e contiene piccole percentuali di acido citrico, tensioattivi e profumi. Lucida a specchio i pavimenti, soprattutto quelli di marmo, ma rende splendenti anche le piastrelle del bagno.

Un risultato che lascia tutti a bocca aperta. Versane un tappo nel secchio dell’acqua senza esagerare con le dosi e fai asciugare bene. Se i pavimenti non sono molto sporchi puoi saltate il primo passaggio e usare solo la soluzione con il brillantante.

Metodo professionale

Per un risultato impeccabile non basta scegliere bene i prodotti, ma è necessario anche conoscere i trucchi dei professionisti per lavorare con efficacia e senza perdite di tempo. Per pulire bene il pavimento libera prima la stanza spostando gli oggetti che possono essere di intralcio e poi rimuovi la polvere con un aspirapolvere. Solo ora il pavimento è pronto per il lavaggio.

Inizia partendo dal punto più lontano rispetto alla porta, indietreggiando man mano in modo da non mettere i piedi sul bagnato. Lava prima i bordi perimetrali della stanza e poi la parte centrale. Fai scorrere lo straccio sulla superficie da sinistra a destra con un movimento ad S. Il movimento deve essere ampio e abbracciare uno spazio di circa due metri. In poche passate avrai pavimenti splendenti e lucidati a specchio.