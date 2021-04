Le piante ornamentali sono piante che vengono utilizzate per decorare e abbellire i nostri spazi. Sebbene alcune tipologie possano essere coltivate come piante da appartamento, generalmente, la loro funzione è quella di rendere esteticamente più belli i nostri giardini. Ne esistono di diverse varietà ed oggi vogliamo consigliare le 3 piante ornamentali più belle per arricchire il nostro giardino. Scopriamole insieme!

Glicine

Il glicine è una pianta incantevole capace di regalarci delle vere e proprie cascate di fiori che crescono a grappoli. I suoi fiori possono essere di colore lilla, rosa o bianco. Originaria dell’Asia e del Nord America regala un aspetto da fiaba ai nostri giardini. Essa necessita di un supporto per crescere bene, ma può essere coltivata sia in vaso, sia in terra. Essa non richiede particolari cure, ma se esposta in pieno sole fiorirà in modo molto più rigoglioso. Fatta crescere in vaso va annaffiata circa ogni due settimane, mentre se cresce in terra, non appena trapiantata, va annaffiata abbondantemente per le prime settimane.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Viburno tino

Questa pianta non necessita di particolari cure. Le sue foglie sono di colore verde intenso e di forma lanceolata e i fiori sono bianchi e raggruppati in mazzetti. Il viburno tino ci dona anche bacche di colore rosso non commestibili che le conferiscono un aspetto peculiare e caratteristico. Essa può essere piantata in qualunque momento dell’anno ed è meglio farla stare in un terreno misto per evitare i ristagni. Il viburno tino non necessita di particolari innaffiature, ma generalmente si accontenta dell’acqua piovana.

Convolvulus cneorum

Questa pianta ornamentale non ama le annaffiature frequenti e, nonostante questo, regala delle fioriture abbondanti e incantevoli. I suoi fiori dai colori delicati si aprono con la luce del sole e si richiudono la sera e la notte. Dev’essere trapiantato tra aprile e maggio e preferisce un terreno ben drenato. È importante annaffiarla soltanto quando il terreno è ben asciutto senza mai bagnare le sue foglie. Infine, se possibile, dobbiamo farla crescere in zone di pieno sole per ottenere il massimo della fioritura.

Queste sono le 3 piante ornamentali più belle per arricchire il nostro giardino che necessitano di poche cure.

Approfondimento

I 4 fiori più belli da coltivare per abbellire balconi e terrazzi in primavera.