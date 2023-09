Risparmia tempo e soldi in cucina: ecco 3 ricette con le patate da preparare in 15 minuti spendendo meno di 5 euro

Cucinare le patate ti permette di risparmiare sulla spesa. Infatti, in media un chilo di patate fresche costa circa 2 euro. Inoltre, le patate sono reperibili durante tutto l’anno e quindi il loro costo resta pressoché sempre lo stesso. Se non sai che cosa preparare per cena e hai poca voglia di cucinare, ti consigliamo di continuare a leggere.

Le patate sono un cibo passe-partout che non manca mai nella nostra dispensa. Possiamo considerarli degli ortaggi, ma a tutti gli effetti sono dei tuberi. Le patate possiedono moltissimi pregi ed oltre ad essere un alimento economico, sono anche un cibo estremamente versatile.

Con esse possiamo realizzare tante ricette sfiziose in poco tempo, spaziando dagli antipasti ai contorni. Se hai tante patate in casa, questo articolo fa al caso tuo.

Infatti, il nostro obiettivo è quello di suggerirti 3 ricette facili e veloci da preparare per un pranzo o una cena. Il risultato sarà eccezionale e ti porterà via una manciata di minuti spendendo davvero poco.

Risparmia tempo e soldi in cucina: questa ricetta economica farà impazzire tutti

Hai mai mangiato le patate ripiene? Per cucinarle bastano 4 ingredienti: 4 patate piccole, 100 grammi di formaggio spalmabile, 80 grammi di formaggio grattugiato e un pizzico di sale. Il costo della ricetta e di circa 4 euro. Le patate costano circa 2 euro al chilo, il formaggio grattugiato 1 euro, mentre quello spalmabile 1,50.

Pela, lava e scava le patate piccole usando uno scavino o un cucchiaio. Togliete la polpa, dunque, e riempitele usando un composto ottenuto mischiando il formaggio spalmabile e quello grattugiato.

Poggia le patate su una teglia unta con un po’ d’olio, salale in superficie e falle cuocere a 200 gradi per 15 minuti. In superficie si formerà una deliziosa crosticina croccante e dorata e il sapore della patata e del ripieno saranno irresistibili.

Un piatto unico che ameranno grandi e piccini: il pasticcio

Per questo piatto servono 4 patate, 1 mozzarella, 2 pomodorini, 2 cucchiai di formaggio grattugiato, olio extravergine d’oliva, sale e pepe.

Preriscalda il forno a 180 gradi e intanto sbuccia, lava e taglia con una mandolina le patate. Disponi uno strato di patate su una teglia imburrata. Aggiungi i pomodori e la mozzarella tagliati a fettine e termina con l’ultimo strato di patate.

Aggiungi un po’ d’olio, sale e pepe e inforna tutto a 180 gradi. Dopo soli 15 minuti, il tuo pasticcio sarà pronto. Prepararlo costa circa 5 euro perché ti servono pochi ingredienti decisamente economici.

5 ingredienti e tanto sapore: usa le patate per preparare questo piatto cremoso e ricco di gusto

Risparmia tempo e soldi in cucina preparando un velocissimo purè di patate senza lessarle. Occorrono 300 grammi di patate, un bicchiere di latte, 20 grammi di formaggio grattugiato, una noce di burro e un pizzico di sale. Il costo? Poco più di 2 euro.

Pela le patate, lavale e tagliale a cubetti piccolissimi. Sminuzzale in un mixer e trasferiscile in una padella antiaderente. Aggiungi il latte e mezzo bicchiere d’acqua fino a ricoprire le patate. Cuoci il tutto a fiamma moderata per 15 minuti e le patate inizieranno presto ad ammorbidirsi.

Unisci sale, burro e formaggio grattugiato. Mescola per bene e quando sarà omogeneo rendilo ancora più cremoso usando il minipimer: il puré è pronto per essere mangiato.