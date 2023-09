Come arrivare a fine mese? Risparmia sulla spesa e cucina le carote come Benedetta Rossi: spenderai meno di 3 euro

Le carote sono ortaggi economici, a basso apporto calorico e ricchi di proprietà e vitamine. Quando fai la spesa, sostituisci altri ortaggi costosi con le carote e il portafoglio ringrazierà. Seguendo i consigli e le ricette di Benedetta Rossi potrai preparare piatti ricchi di gusto e alla portata di tutti.

Molte persone si ritrovano a fare i conti a fine mese, perché il costo della vita cresce sempre di più. I soldi dello stipendio spesso non bastano per affrontare tutte le spese.

Ne consegue che ognuno di noi deve cercare di risparmiare e frequentemente è proprio la spesa la prima cosa a subire dei tagli.

Per risparmiare, un buon trucco è acquistare esclusivamente prodotti di stagione, poiché facilmente reperibili e dunque venduti a un costo minore. Ad esempio, in questo periodo sono di stagione le carote.

Le carote sono ortaggi dal costo davvero basso: un chilogrammo di carote costa circa 1,50 euro. Ecco perché oggi vogliamo suggerirti 2 ricette facili, veloci e soprattutto economiche che ti permetteranno di mangiare bene e risparmiare sulla spesa.

Come arrivare a fine mese? Risparmia sulla spesa cucinando così le carote: questo primo piatto è cremosissimo e veloce da fare

Hai mai cucinato la pasta con la crema di carote? Si tratta di un pesto leggero e gustosissimo da preparare in pochi minuti. Ti serviranno 200 grammi di pasta, 300 grammi di carote, 70 grammi di farina e 40 g di formaggio grattugiato. Per insaporire useremo anche un po’ di rosmarino, 3 cucchiai d’olio extravergine d’oliva sale e pepe.

Fai cuocere la pasta. Nel frattempo, lava e pela le carote, tagliale a rondelle e trasferiscile in un mixer. Frullale per bene e quando saranno omogenee aggiungi il formaggio grattugiato, il rosmarino, la farina e il sale. Frulla nuovamente il tutto e termina aggiungendo l’olio extravergine d’oliva.

Scola la pasta al dente e trasferiscila in padella. Versaci sopra il pesto di carote e se necessario un po’ d’acqua di cottura della pasta. Amalgama per bene il pesto alla pasta e servi questo delizioso primo piatto ancora caldo. Facile, veloce ed economico: questo primo piatto ti farà spendere meno di 3 euro. Un chilo di farina costa circa un euro e a noi ne serve pochissima. Le carote costano 1,50 euro e 100 grammi di formaggio grattugiato circa un euro.

La ricetta che farà impazzire grandi e piccini: ecco come trasformare l’ortaggio in un secondo piatto goloso

Come arrivare a fine emse cucinando cose gustosee genuine? Per preparare piatti buoni non serve spendere tanti soldi. Vuoi risparmiare e non sai come arrivare a fine mese? Risparmia sulla spesa e prepara la cena a base di carote preparando delle sfiziose polpette. Ti servono mezzo chilo di carote e mezzo chilo di patate, un uovo, 50 grammi di pangrattato e 50 di formaggio grattugiato. Userai anche della noce moscata, sale, pepe e olio per friggere.

Sbollenta le patate, sbucciale e schiacciale. Uniscile alle carote che dovrai pelare e grattugiare. Aggiungi pangrattato, formaggio, noce moscata, l’uovo, sale e pepe. Mescola gli ingredienti e ottieni un composto cremoso.

Forma delle palline e falle friggere in abbondante olio bollente. Quando saranno dorate, poggiale sulla carta per fritti e servile con una fresca insalata verde.

Mezzo chilo di patate costa circa 1,50 euro, così come anche le patate. Con pochi euro la cena è servita!