I trucchi per eliminare gli aloni dai bicchieri in lavastoviglie risparmiando tempo e soldi 

Gli aloni sui bicchieri dopo il lavaggio nella lavastoviglie sono frequenti, ma ecco i trucchi per eliminare del tutto questo inconveniente risparmiando tempo e soldi. Prova a fare in questo modo, tutto in un’unica volta.

La lavastoviglie è l’elettrodomestico di cui molti di noi non riescono più a fare a meno. La verità è che lavare i piatti non piace praticamente a nessuno ed è difficile trovare la voglia di mettersi al lavello della cucina e sfregare ogni stoviglia a mano. L’apparecchio che fa tutto da solo è il salvavita a cui non si può rinunciare.

Anche la lavastoviglie, però, deve essere mantenuta in un certo modo e non deve essere trascurata. Inoltre, deve essere utilizzata nel modo giusto. Ci sono dei trucchi per eliminare gli aloni dai bicchieri, ad esempio, che conviene applicare da subito. In questo modo non solo si eviterà questo fastidioso problema, ma si risparmierà tempo e denaro.

Risparmiare è un po’ la priorità di tutti negli ultimi tempi ed è un’azione che si può fare anche nelle piccole cose. Sommandole tutte insieme si arriverà ad una cifra considerevole da tenere nelle proprie tasche.

I trucchi per eliminare gli aloni dai bicchieri in lavastoviglie risparmiando: 2 elementi essenziali

È molto frequente trovare degli aloni e delle macchie su bicchieri e stoviglie dopo il lavaggio nella lavastoviglie. Perché succede? Il calcare presente nell’acqua si deposita sulle stoviglie e, quando si asciuga, ecco che provoca questa macchia bianca.

Un primo trucco che si può usare per evitarlo è mettere un panno in microfibra asciutto nella lavastoviglie alla fine del lavaggio e lasciarlo per almeno 15-20 minuti. Serve per assorbire tutta l’umidità rimasta in modo che le goccioline di acqua vadano nel panno e non si depositino sui bicchieri.

Un altro trucco essenziale è l’utilizzo dell’acido citrico in scaglie al posto del brillantante o dell’aceto. È un ottimo anticalcare, economico e che non danneggia l’ambiente.

Come si risparmia

L’acido citrico è reperibile ovunque, nei negozi fisici o online, mentre tutti in casa abbiamo dei panni in microfibra utili alle pulizie domestiche. Anche questi, in caso di necessità, sono facilmente reperibili a pochi euro.

Il risparmio è nel lavare una volta sola i bicchieri e trovarli già perfetti, oltre che nell’utilizzo di elementi economici e non inquinanti. Quindi, invece di ritrovarsi con macchie da dover ripassare ulteriormente nel lavello o con un altro lavaggio, con questi semplici trucchi basterà poco con un risultato soddisfacente ed ecologico.