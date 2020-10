Il risotto è uno dei piatti più amati della tradizione italiana. Si possono creare dei risotti buonissimi utilizzando una grande varietà di ingredienti, dai classici funghi e zucca, ai più elaborati formaggi e salse.

Ma forse non tutti sanno che si può cucinare un risotto anche con gli ingredienti più inaspettati. Tra questi ci sono i fiori. Molti dei fiori che tutti conosciamo sono commestibili, e possono essere tranquillamente utilizzati in cucina per arricchire i piatti o preparare bevande amiche della salute (ecco i tre fiori commestibili più deliziosi in assoluto).

Non solo, ma si farà anche un figurone con gli ospiti servendo loro un piatto così particolare.

Oggi si presenterà un piatto curiosissimo e delizioso: il risotto ai fiori, una ricetta speciale per stupire gli amici.

Ingredienti per 4 persone

a) 400 gr di riso bianco

b) 1 l di brodo vegetale

c) 100 ml di panna da cucina (anche vegetale)

d) misto di petali di fiori freschi o secchi

e) una cipolla piccola

f) mezzo bicchiere di vino bianco

g) olio di oliva q.b.

h) sale q.b.

Tagliare la cipolla a fettine sottili e farla soffriggere in una padella oliata molto capiente. Appena comincerà a imbrunirsi, aggiungere il riso. Far soffriggere per pochi minuti, sempre mescolando, poi aggiungere mezzo bicchiere di vino bianco.

Quando il vino sarà quasi completamente evaporato, aggiungere poco per volta il brodo vegetale e cuocere il risotto mescolando frequentemente. Salare secondo i propri gusti.

Verso fine cottura, aggiungere l’ingrediente più importante: il misto di fiori. Si può utilizzare qualunque fiore commestibile, ma i più adatti sono rosa, ibiscus, calendula, fiordaliso, camomilla o primula. Una manciata basterà. Doneranno al risotto un tocco di colore unico e delizioso!

Quando il riso sarà ben cotto, si può aggiungere anche della panna da cucina, per renderlo più saporito.

Servire ben caldo. Ecco pronto il risotto ai fiori, una ricetta speciale per stupire gli amici. Buon appetito!