Lo sai che molti fiori non sono soltanto belli da vedere, ma anche buoni da mangiare?

Tutti conosciamo i famosissimi fiori di zucca, ottimi da fare fritti o da aggiungere a un minestrone o a una ciambotta, ma esistono molti altri fiori che puoi utilizzare per arricchire le tue ricette.

I fiori possono essere una risorsa importantissima in cucina, e saper utilizzare al meglio questi ingredienti sfiziosi donerà colore e sapore alla tua tavola.

Ecco i tre fiori più deliziosi con cui condire i tuoi piatti.

a) L’Ibiscus, uno dei fiori più spettacolari

L’ibiscus non è solo uno dei fiori più spettacolari da far crescere in giardino ma, grazie ai suoi colori sgargianti, e al suo sapore dolce, può essere anche un ingrediente prezioso in cucina. Un infuso di ibiscus ghiacciato con una fettina di limone è una delle bevande più dissetanti e rinfrescanti che potete preparare in casa durante l’estate. I fiori di ibiscus sono ottimi anche nelle insalate o come decorazione per budini e torte.

b) La rosa

Le rose non sono solo profumatissime, ma anche deliziose per il palato. Tutte le rose sono commestibili, ma le più saporite sono le varietà dal colore più scuro.

I petali di rosa sono uno spuntino delizioso se impanati e fritti in padella, e bastano poche gocce di miele per trasformarli in un ottimo dessert, amato soprattutto dai bambini.

Se lo gradite, potete rimuovere la base bianca del petalo, che può avere un gusto un pò più amaro.

c) La primula

Questi fiori, simbolo della primavera, crescono spontanei e abbondanti in tutta Italia, specialmente nelle zone montuose. Avete mai assaggiato un’insalatina di primule selvatiche? Se non avete ancora provato questa delizia affrettatevi. Raccogliete delle primule fresche, lavatele, asciugatele delicatamente e unitele a melograno, noci, mele e ad altri ingredienti per un freschissimo e coloratissimo contorno.

Buon appetito!