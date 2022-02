È vero che oggi dire «ti amo» spesso è snaturato dall’essenza più profonda. È vero che spesso lo si dice anche tra compagni di merenda, in chat, tra amiche e adolescenti. Però visto il contesto e quanto ha animato il gossip nei giorni scorsi ci viene da tirare le somme. O la coppia artistica andata in onda ieri sera Michelle&Eros si è presa gioco di tutti i telespettatori o come hanno dichiarato sorridendo «siamo amici». Oppure sono di nuovo insieme. Perché nel mentre Eros intonava il testo «Più bella cosa», dalle labbra di Michelle sono uscite le due paroline: «ti amo». Per non parlare dei giochi di sguardi, l’emozione sul viso della showgirl durante l’esibizione dell’ex (?), il salto tra le braccia di Eros dopo la prima delle due canzoni intonate. Un bacio furtivo sulle labbra. E tutto questo potrebbe essere inequivocabile.

Il bacio di Ilary Blasi

Certo così come spesso dirsi «ti amo» è equiparabile a dirsi nulla, non possiamo non considerare che persino Ilary Blasi ha baciato sulle labbra Michelle. E questo ci manda in confusione perché, a quanto pare, tutti possono baciarsi ma capire chi e quando ci sia del vero è ormai arduo. In realtà il gesto della Blasi è sembrato più un dispetto, un fuori programma perché come ha dichiarato «al mio posto doveva esserci Belen. Io sono una sostituzione ma per le amiche si fa».

Michelle impossible e quel «ti amo» ad Eros Ramazzotti ieri sera su Canale 5

La trasmissione «Michelle impossible» è andata in onda ieri sera su Canale 5 e ha fatto registrare il 19,6% di share con oltre 3milioni di telespettatori. Diversi gli ospiti di spessore: Maria De Filippi, Serena Autieri, Ilary Blasi ed Eros Ramazzotti appunto. Gerry Scotti, l’amico di sempre, l’uomo che avrebbe scoperto Michelle Hunzicher artisticamente un po’ di anni fa.

La seconda puntata

È prevista un’altra puntata dello show la prossima settimana, il 23 febbraio. Alla serata di conduzione da solista di Michelle hanno preso parte anche le comiche Katia Follesa e Michela Giraud. Intanto Michelle impossible e quel «ti amo» dichiarato ad Eros Ramazzotti ieri sera su Canale 5 ha riacceso il sogno nei fans. La speranza di un ritorno insieme come nelle fiabe più avvincenti con finale a sorpresa.