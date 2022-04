Rischia fino a 3.464 euro di multa l’automobilista che attiva questo tipo di polizze assicurative online pensando di risparmiare

L’automobilista curioso che cerca di risparmiare un po’ sull’assicurazione auto potrebbe essere incappato in diversi servizi online. Simulazioni sui costi delle polizze che offrono di coprire tutto il necessario, magari a prezzi bassissimi. Bisogna però fare attenzione alle polizze assicurative online apparentemente troppo vantaggiose perché potrebbero nascondere delle truffe molto pericolose. Si chiamano polizze fantasma. Le persone si lasciano incantare da prospettive di risparmio, ma poi si ritrovano senza copertura assicurativa. Oltre a multe e al fermo amministrativo dell’auto, in caso d’incidente rischiano pure di dover pagare loro i danni causati.

Per il Codice della Strada chi circola senza la copertura assicurativa in regola, infatti, rischia fino a 3.464 euro di multa. Le sanzioni sono molto pesanti: la multa di base è di ben 866 euro, ma ci sono delle sanatorie previste dalla legge che consentono di dimezzarla. In caso di recidiva, invece, la sanzione si raddoppia arrivando fino a 6.928 euro nei casi peggiori, con sospensione di patente da uno a due mesi. I siti che offrono queste polizze false sembrano simili a quelle di compagnie e intermediari regolarmente esistenti, o magari hanno rubato l’identità a operatori regolarmente iscritti al RUI: il Registro Unico degli Intermediari. Proprio la settimana scorsa è stato aggiornato l’elenco dei siti truffa.

I siti che offrono queste polizze fasulle sembrano simili a quelli di compagnie realmente esistenti. Per evitare di cadere nel tranello, ecco i comportamenti virtuosi da seguire per non cadere vittima di truffatori. Fare attenzione quando si valutano offerte assicurative via internet o telefono, soprattutto se chiedono meno informazioni dei reali assicuratori e se offrono costi molto vantaggiosi o fuori mercato. Prima del pagamento del premio bisogna controllare scrupolosamente, che il preventivo è emesso da imprese e intermediari regolarmente autorizzati. Per farlo, si possono consultare i registri degli intermediari autorizzati, gli albi degli operatori e gli elenchi dei siti fake o irregolari sul sito dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Mai pagare il premio a favore di carte di credito prepagate o ricaricabili, intestate a soggetti non iscritti nel RUI.

I siti internet o i profili social degli intermediari che svolgono attività online devono sempre indicare i loro dati identificativi. Questi devono essere: indirizzo della sede, numero di telefono, email certificata ed iscrizione al RUI. Diffidare del venditore con cui si interagisce esclusivamente via chat, ad esempio WhatsApp o simili. Il principio generale da seguire è quello di andare in alert quando il prezzo è troppo basso rispetto alla concorrenza.

