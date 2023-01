Bagno pulito e splendente in 15 minuti con questi trucchi stratosferici per non perdere tempo

Odi fare le pulizie, soprattutto quelle del bagno? Con questi trucchi semplicissimi risparmieremo tempo e soldi senza faticare troppo. Vediamo cosa fare per pulire velocemente il bagno e averlo lucido e splendente.

Le pulizie sono una delle faccende di casa più odiate da tutti, forse anche più di stirare. Purtroppo ci tocca farle, ma non significa che non possiamo trovare il modo di farle velocemente e in modo efficiente. Sfruttando qualche piccolo trucchetto, possiamo riuscire ad ottenere un ottimo risultato in poco più di un quarto d’ora.

Bagno pulito e splendente in 15 minuti con questi trucchi

Uno dei trucchi che tanti non conoscono per velocizzare le pulizie è eliminare prima la polvere. Nel resto della casa utilizziamo l’aspirapolvere e i panni catturapolvere per le varie superfici. Ma in bagno ci precipitiamo subito a lavare tutti i sanitari con acqua, detergente e panni in microfibra. Eliminando prima la polvere, eviteremo di spostare la sporcizia ovunque e il lavaggio sarà molto più veloce. Poche passate con il nostro detergente, un po’ di igienizzante e in 10 minuti avremo finito.

Gli ultimi 5 dedichiamoli ai vetri e agli specchi, passando un asciugamano asciutto per ottenerli splendenti. Per finire passiamo al lavaggio del pavimento, utilizzando il metodo dei due secchi. Ricordati di strizzare bene lo straccio per velocizzare l’asciugatura e ridare brillantezza al pavimento. Il nostro pavimento tornerà lucido come uno specchio con questi piccoli accorgimenti.

Detergenti e detersivi a pochi euro: minima spesa, massima resa

La varietà di detergenti per la pulizia del bagno può mandarci spesso in confusione. Nei negozi per la casa ne troviamo di tutti i tipi: candeggina, disincrostanti e molti altri. Ma spesso basta un solo prodotto da utilizzare per tutte le superfici del bagno più uno per il WC. Possiamo utilizzare un prodotto naturale come l’acido citrico e diluirlo in acqua. Tra l’altro questo prodotto ha un costo ridotto, ne basta poco per una pulizia efficace ed ha molti utilizzi. Il prezzo si aggira intorno agli 8 € per 1 kg e spesso ne servono pochi grammi. Tra l’altro si può usare anche come anticalcare e disgorgante, ma questi sono solo alcuni degli utilizzi in casa.

Altrimenti i prodotti must-have per una pulizia profonda, veloce ma anche efficace sono 3. La candeggina, da versare nel WC e negli scarichi della doccia, bidet e lavandino. Poi abbiamo il Mastro Lindo, che con 2,50 € circa a confezione ci garantisce una pulizia super efficace. Per finire, il Quasar vetri e doccia, ideale per contrastare la condensa e avere vetri brillanti. Anche questo prodotto si aggira intorno ai 2 € e ci durerà a lungo perché ne serve pochissimo.

Insomma, avremo il bagno pulito e splendente in 15 minuti con questi trucchi che ci faranno risparmiare tempo e soldi. Ottimizzare i tempi è il segreto per una pulizia veloce ed efficace.