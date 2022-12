Rimuovere il grasso dalle stoviglie sarà facilissimo: il trucco che in pochi conoscono

Spesso ci sono macchie di unto e di grasso sulle stoviglie difficili da togliere. Sveleremo un trucchetto molto pratico e veloce, senza spendere soldi, che può fare la differenza. Ecco come pulire tutto in un batter d’occhio.

Stare in cucina è un passatempo e una passione per moltissime persone. Ci sono mille ricette che aspettano di essere personalizzate, tanti amici e familiari che aspettano di godere dei risultati. Ma quando la preparazione finisce è il momento anche di pulire tutto.

Questa non è un’attività altrettanto piacevole, soprattutto perché non è facile togliere alcune macchie molto resistenti. Ecco, però, come rimuovere il grasso dalle stoviglie sarà facilissimo con una piccola astuzia che potrebbe rivelarsi straordinaria.

Ci sono alcune macchie che nemmeno la lavastoviglie è in grado di togliere perfettamente. Forse, l’unico modo sarebbe lavare tutto subito, ma non sempre questo è possibile in base agli impegni e il tempo a disposizione. Niente paura, ecco qui di seguito come fare da oggi in poi.

Rimuovere il grasso delle stoviglie sarà facilissimo: ecco come fare con estrema semplicità

Quante volte abbiamo preso le cose dalla lavastoviglie alla fine del lavaggio e queste erano ancora sporche? Ci sono alcune macchie di unto e di grasso che resisteranno anche ai detersivi migliori. Cosa fare allora? Ecco la soluzione:

prendere il bicarbonato di sodio e cospargerlo sulle macchie lasciandolo agire per almeno 5 minuti;

e cospargerlo sulle macchie lasciandolo agire per almeno 5 minuti; risciacquare con acqua tiepida;

creare una miscela con 400 ml di acqua, il succo di due limoni, 100 ml di aceto bianco e 200 g di sale grosso;

con 400 ml di acqua, il succo di due limoni, 100 ml di aceto bianco e 200 g di sale grosso; aggiungere, a piacere, un po’ di sapone Marsiglia;

agire sullo sporco con questo composto.

In pochissimi gesti si avranno tutte le azioni necessarie. Queste sono sgrassanti e igienizzanti per non parlare del profumo. L’unto e il grasso saranno rimossi in pochi minuti con un risultato eccellente e saranno solo un brutto ricordo.

Un consiglio in più per togliere l’unto

Spesso, soprattutto quando si è usato molto olio d’oliva per preparare le pietanze, serve una piccola accortezza prima di pulire. Il segreto è quello di non usare subito l’acqua perché non farebbe altro che spalmare ancora di più l’olio sulla padella.

La soluzione è quella di armarsi di carta assorbente e togliere pian piano le macchie di olio dalle padelle e dai piatti. Soltanto dopo questa azione si può procedere con il bicarbonato e con l’acqua. Questo procedimento sarà efficace e darà un risultato immediato.

Se le macchie non sono particolarmente difficili da togliere si può usare il sapone per piatti unito al bicarbonato di sodio direttamente sulla spugnetta. Poi, si può procedere con il normale lavaggio a mano sotto acqua calda.

Il segreto per le incrostazioni più difficili

Se abbiamo abbrustolito qualche cosa e ci siamo dimenticati di agire subito, c’è comunque il modo per togliere per bene l’incrostazione dal fondo della teglia o della padella. Basta mettere in ammollo in acqua calda, aggiungere un po’ di sapone per piatti e un po’ di ammorbidente per panni. Proprio quello che di norma si usa in lavatrice. Dopo una decina di minuti sarà tutto splendente.