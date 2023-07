Rimpolpare le rughe profonde del viso e idratare la pelle con 4 maschere fai da te effetto lifting

Combattere i segni del tempo e la pelle invecchiata del volto con alcuni rimedi naturali antirughe dall’effetto botox.

In molti vorrebbero fermare il tempo, per evitare l’arrivo inesorabile dell’invecchiamento cutaneo. È fisiologico con l’avanzare dell’età notare delle linee sottili, che diventano sempre più marcate, soprattutto dove la pelle è più delicata. Il volto, il collo, il decolleté e le mani, in generale, sono le zone maggiormente colpite, almeno nella fase iniziale. Per contrastare i segni del tempo in modo naturale, è fondamentale curare la propria pelle, sia attraverso l’alimentazione, sia con una skin routine. Questo vuol dire che quotidianamente è indispensabile eseguire dei passaggi utili a purificare, idratare e rassodare la pelle, attraverso prodotti adeguati e massaggi rimpolpanti. Inoltre, potremmo ricorrere a degli ingredienti casalinghi dall’effetto lifting, per realizzare impacchi antirughe, che nutrono in profondità.

Rimpolpare le rughe profonde del viso e idratare la pelle con alcuni rimedi naturali

In realtà la vera arma sarebbe la prevenzione, anche se la genetica può essere determinante, evitando un’esposizione al sole diretto prolungata. Quindi dovremmo proteggere la pelle tutto l’anno dai raggi con creme protettive, non fumare, fare scorta di vitamine e minerali e dormire bene la notte. Ma alcune rughe d’espressione possono comunque peggiorare, in questo caso potremmo ricorrere a creme specifiche antietà. Oltre a quelle in commercio, in molti casi è possibile creare dei mix di ingredienti naturali dall’effetto lifting. Rimarremo stupiti dopo aver provato l’amido di mais, utilizzato in cucina ma in grado anche di purificare e lisciare la pelle, levigando le rughe, come il botox.

Quindi mescoliamo mezza tazza d’acqua e mezza di amido, fino a creare una crema. Dopo aver lavato il viso con acqua calda, stendiamo il mix sul viso, facendo dei movimenti circolari. Lasciamo in posa per 15 minuti e poi sciacquiamo abbondantemente, il volto sarà subito disteso e levigato. Lo stesso risultato potremo averlo usando del succo di mirtillo fresco, un antiossidante naturale che protegge e nutre a fondo la pelle. Usiamone solo un cucchiaio, insieme a 2 cucchiai di yogurt bianco e qualche goccia di olio di karité. Misceliamo gli ingredienti all’interno di una ciotola, spalmiamo la maschera sul viso, evitando il contorno bocca e occhi, lasciando agire per 20 minuti.

Frutta esotica e foglie d’uva

Per rimpolpare le rughe profonde del viso e idratare la pelle, lasciando un buon profumo, applichiamo la maschera antiossidante a base di papaya. Frulliamone 40 gr insieme a 2 cucchiaini di olio di mandorle e stendiamo sia sul viso che sul collo per 15 minuti. Ancora più semplice sarà preparare questo straordinario impacco con le foglie d’uva rossa, ricche di flavonoidi. Prepariamo un classico infuso e con della bambagia applichiamolo tiepido su viso e decolleté.