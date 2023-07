Piedi morbidi e lisci e addio ai talloni screpolati con questa maschera nutriente consigliata dalle nonne

Hai piedi secchi e trascurati, che stenti a mettere in mostra? Curali con i rimedi naturali. Grazie a una soluzione pronta in un attimo potrai levigarli e nutrirli a dovere. Scopri quali ingredienti ti servono e come effettuare il trattamento per una pelle da favola.

L’attenzione che rivolgiamo al nostro corpo si vede quando ci tocca scoprirci. In estate mettiamo in mostra le nostre parti più delicate, come i piedi. Se è logico che ci piacerebbe averli perfetti come quelli dei bambini, è altrettanto vero che spesso sbattiamo contro la realtà dei fatti. La poca cura nei loro confronti e alcuni fattori esterni potrebbero metterli a dura prova. Tanto che, una volta tolte le calze, li riscopriamo duri e poco levigati. Meno male che per queste situazioni esiste un rimedio antico. Per ottenere una pelle soffice e bella da accarezzare in tempo per il mare, possiamo affidarci a una maschera levigante. È un consiglio che ci darebbero anche le nonne, e che potrebbe funzionare meglio delle solite creme.

I sintomi di una pelle poco in salute

Dei piedi poco belli alla vista non sono solo uno spiacevole danno estetico. Infatti, potrebbero legarsi ad alcune problematiche come diabete, disidratazione o al semplice invecchiamento. La secchezza cutanea si può individuare grazie a una serie di sintomi specifici. In primis, bisognerebbe controllare la presenza di screpolature sotto i talloni e la pianta del piede. Ma è bene fare attenzione anche alle spaccature, con eventuale insorgere di tagli sanguinanti. Nella stagione fredda, poi, si potrebbe avvertire una spiacevole sensazione di prurito nella zona interessata. Insomma, viste le complicazioni alle quali si potrebbe andare incontro, è meglio risolvere la questione il prima possibile. Ed ecco come possiamo procedere.

Piedi morbidi e lisci e addio ai talloni screpolati col rimedio goloso e 3 ingredienti

Per curare i piedi secchi, bisognerà innanzitutto cercare di ammorbidirli. Un buon pediluvio con acqua calda e bicarbonato potrebbe aiutare, se ripetuto più volte alla settimana. Se il problema dovesse persistere, allora non resterà che rivolgersi alla soluzione della casa. Si tratta di una maschera idratante con burro di arachidi, un cucchiaio di miele e qualche goccia di tea tree oil. Dovrai solo mescolare insieme gli ingredienti e distribuire la pasta sulla cute. Avvolgi un asciugamano umido attorno al piede e aspetta dieci minuti che agisca. Piedi morbidi e lisci e addio ai talloni screpolati, con il poco che hai già a disposizione!

E se vuoi donargli un profumo irresistibile, puoi provare a creare un pratico deodorante fatto in casa. Mischia dell’amido di mais a poche gocce di olio essenziale alla lavanda e applica il composto. È una soluzione che dovrebbe limitare anche il diffondersi dei cattivi odori nelle scarpe.