Per una tavola natalizia da lasciare tutti a bocca aperta ecco questi antipasti per adulti e bambini

Oltre al menù per la cena della Vigilia è bello anche accogliere i nostri ospiti con tanti piccoli antipasti gustosi e facilissimi da preparare. Ecco allora come fare per stupire i nostri ospiti già prima della cena.

Mancano pochissimi giorni alla vigilia di Natale e come ogni anno l’obiettivo è deliziare non solo il palato ma anche la vista dei nostri ospiti. Dopo aver messo a punto tutte le decorazioni e le luci della nostra abitazione, si è finalmente pronti a dare inizio alla cena della Vigilia. Se abbiamo deciso già il nostro menù, un obiettivo fondamentale è infatti accogliere i nostri in un ambiente caldo, accogliente e ovviamente natalizio. Potremmo pertanto far trovare una tavola imbandita con un ricco aperitivo comprensivo anche di antipasti prima di iniziare la cena. Per una tavola natalizia da far rimanere i nostri ospiti a bocca aperta, questi antipasti che a breve descriveremo sono davvero deliziosi. Ma soprattutto sono facilissimi da preparare. Oltre a dei gustosi involtini da preparare con soli due ingredienti, salmone e formaggio cremoso, questi antipasti piaceranno a grandi e piccini.

Ecco gli ingredienti belli da vedere e buoni da gustare

Per prima cosa potremmo preparare degli alberelli di pasta sfoglia ripieni. Basterà una formina, un rotolo di pasta sfoglia, una confezione da 175 gr di formaggio cremoso, un vasetto di yogurt bianco, erba cipollina, un pizzico di sale e pepe. In una ciotola mescoliamo insieme tutti gli ingredienti. Nel frattempo su di un foglio di carta forno stendiamo il rotolo di pasta e ricaviamone degli alberelli con le formine per i biscotti. Inforniamo i nostri alberelli per 10/15 minuti circa a forno statico a 180 gradi. Una volta raffreddati prendiamo un alberello, farciamolo con la crema e copriamo con un altro alberello e così via. Se abbiamo anche altre formine potremmo creare con la sfoglia tante stelle, pan di zenzero, cuoricini e farcirle con altri ripieni. Ad esempio con un dischetto di formaggio da sciogliere e di prosciutto, o con formaggio cremoso, mortadella e pistacchi o con il salmone.

Non dimentichiamo poi un centrotavola tutto da gustare per una tavola natalizia da far invidia

Potremmo poi preparare le candele di pane per tramezzini, utilizzando le fette senza bordi. Per la farcia potremo scegliere quello che più ci piace, come maionese, tonno e capperi, formaggio cremoso e salmone, pesto, acciughe, ecc. Basterà stendere le fette con il matterello e farcirle con le creme scelte. Arrotoliamo il pane e lo avvolgiamo nella pellicola. Dopo aver creato più rotoli li lasciamo nel frigo per 2 o 3 ore. Successivamente togliamo la pellicola e prepariamo la composizione.

Nel piatto potremmo mettere dell’insalata di rucola e al centro le nostre candele. Per fare la fiamma, utilizziamo una fetta di pomodoro. Per simulare la cera, potremo utilizzare la besciamella o la maionese e guarnire utilizzando una sac a poche. Nel piatto, poi aggiungiamo alla rucola delle ciliegine di mozzarella e dei pomodorini per dare colore.