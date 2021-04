Non più fughe delle piastrelle sporche con questo potente strumento. Chi ha un bagno con le piastrelle sa benissimo cosa significa pulire piastrella per piastrella, e non sempre queste vengono pulite. Si riescono ad ottenere le fughe delle piastrelle pulite solo utilizzando prodotti molto aggressivi e grattando via lo sporco con una spugna.

I soliti prodotti

Siamo soliti usare un po’ sempre gli stessi prodotti e gli stessi mix fai da te. Ad esempio bicarbonato di sodio e aceto, sale con acqua calda e via dicendo. Oppure prodotti chimici come la candeggina, che si consiglia di maneggiare sempre con cura e con i guanti. In commercio esiste però un altro strumento molto utile che si può usare.

Oggi allora ci soffermiamo su un prodotto che forse pochi conoscono, ma che è veramente utile per chi ha in casa le fughe sporche. Non solo in bagno, ma anche ad esempio nel terrazzo o in altre parti della casa.

Lo sgrassatore per fughe

Se tutti i metodi naturali che abbiamo provato non hanno funzionato allora bisogna utilizzare un prodotto chimico. Cerchiamo sempre di non esagerare nel suo utilizzo o di qualunque prodotto chimico, nel rispetto dell’ambiente.

Lo sgrassatore per fughe è creato per pulire queste piccole parti, senza andare a rovinare per esempio il cotto, il gres e la ceramica. Non deve essere usato invece sulla pietra naturale e sul marmo. Ora questo sgrassatore va utilizzato come un normale detergente. Infatti consigliamo di diluirlo con abbondante acqua e poi con una spazzola grattiamo via lo sporco delle fughe. Il quale verrà via immediatamente grazie alla super azione pulente di questo sgrassatore.

Prima di utilizzare prodotti chimici proviamo sempre con dei rimedi naturali, se poi questi non funzionano allora dobbiamo usare dei prodotti un po’ più aggressivi, ma ricordiamoci di usarli sempre in modo responsabile.

