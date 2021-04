Una massima del filosofo latino Seneca afferma: “La fortuna non esiste. Esiste il momento in cui il talento incontra l’opportunità”. Niente di più vero.

Nel Paese UE con uno dei più alti tassi di disoccupazione giovanile, il Covid ha aperto a tutti, giovani e non, una grande opportunità. Ossia quella di mettersi in gioco e di ridisegnare il proprio il futuro, proponendosi al mercato sotto una nuova luce.

Presentiamo allora 3 lavori ben pagati per giovani amanti delle sfide professionali con possibilità di carriera e gratificazione personale.

Gli ingegneri informatici esperti di software e hardware

L’ingegnere informatico rientra di diritto tra le professioni che sono e saranno maggiormente chieste dal mercato. In un mondo sempre più virtuale e dominato dal remoto a 360°, il mercato avrà fame di questi specialisti.

Questo forte trend di crescita lo avranno quasi tutte le professioni che rimandano all’informatica “avanzata”. Cioè amministratori di sistemi, system manager, amministratori di database, programmatori, analisti, web developer, esperti di rete e SEO specialist.

In sintesi, il Software Engineer progetta e sviluppa i programmi informatici dopo aver raccolto e analizzato le specifiche del cliente committente. Hanno un campo d’azione che spazia in tutto il settore delle aziende IT. Ma lavorano anche come liberi professionisti o alle dipendenze dirette di aziende medie e grandi.

Per percorrere questa strada di successo occorre mettere in valigia una specifica laurea in ingegneria, tanta passione e soprattutto stare sempre al passo coi tempi. Il mondo IT è in perenne mutamento e vince chi sa aggiornarsi di continuo.

In compenso, gli addetti ai lavori avvertono poca concorrenza mentre gli stipendi percepiti ripagano con gli interessi. Si parte da paghe d’ingresso intorno ai 1.500 netti mensili e poi si sale (a volte anche di tanto) col tempo e l’esperienza.

Gli infermieri

Vediamo il secondo dei 3 lavori ben pagati per giovani amanti delle sfide professionali con possibilità di carriera e gratificazione personale. Qui troviamo l’universo delle professioni mediche e sanitarie in genere. Tuttavia, ci soffermiamo in questa sede alle sole figure degli infermieri.

Su tale fronte, la pandemia sta sicuramente agendo da forte volano, in merito alle loro assunzioni. Da nord a sud del Paese, infatti, non si contano i bandi con decine e decine di posti liberi, messi a concorso. Ad esempio, nell’articolo di cui qui il link ne illustriamo uno per tutti.

Lo stipendio medio di un infermiere oscilla sui 26.500 lordi annui, vale a dire poco meno di millecinquecento mensili. Si parte ad ogni modo da 1.100/1.200 di base per arrivare (o anche superare) i duemila euro, nel caso di chi lavora presso un P.S. o in qualità di Dirigente Infermieristico.

Per imboccare tale via occorre possedere una laurea infermieristica al termine del conseguimento del diploma di scuola superiore.

Terzo dei 3 lavori ben pagati per giovani amanti delle sfide professionali con possibilità di carriera e gratificazione personale

Infine un’area evergreen rimanda direttamente all’universo marketing ed esperti e analisti di mercato.

In realtà si tratta di due figure distinte, seppure lavorino in stretta sintonia. Uno infatti si preoccupa maggiormente di raccogliere i dati di mercato “giusti” e provare a leggerli “nel verso giusto”. Ossia capire quali sono i trend in atto o prossimi a venire e quelli invece sui quali non conviene puntare più di tanto.

Chi si occupa di marketing ha principalmente il compito di intercettare le domande di mercato, capire quali beni e servizi si attendano i consumatori. Da qui sviluppano le loro campagne e strategie promozionali. Che da un lato soddisfino quelle esigenze del mercato e dall’altro diano modo all’azienda di generare valore e utili.

Dei tre lavori esposti, probabilmente questa è l’area dove la strada per arrivare in cima è più lunga e faticosa. I motivi sono fondamentalmente due.

Da un lato, un’eccessiva concorrenza alla partenza. Dall’altro, le posizioni apicali richiedono talento ed hanno spesso retribuzioni o premi legati al raggiungimento dei target, variabili da caso a caso.

In quest’ambito, per una risorsa appena assunta (junior) lo stipendio sarà molto probabilmente sotto i mille euro. Viceversa, per gli esperti e i vertici di funzione si parla invece spesso di retribuzioni ghiotte e nell’ordine di decine di migliaia di euro annue.

Ecco dunque illustrati 3 lavori ben pagati per giovani amanti delle sfide professionali con possibilità di carriera e gratificazione personale. Infine, nell’articolo di cui qui il link illustriamo quale percorso scolastico conduce a lavoro, carriera e successo.