Rimbalzo finito sui mercati? Probabile ribasso fino al 30 novembre?

Nei giorni scorsi si erano formate delle divergenze rialziste di brevissimo che potevano portare a un rimbalzo dei mercati. Dai minimi di venerdì questo è stato molto vigoroso e stamani sui mercati europei e poi a Wall Street si è fatto sentire. Movimento che si sta indebolendo di ora in ora, e in una tendenza primaria settimanale ribassista non ci fa essere ottimisti, anzi. Rimbalzo finito sui mercati? Probabile.

Supporti e linee dinamiche

Oggi il rimbalzo si è fermato millimetricamente sotto dei livelli che noi definiamo lines of demarcation, il confine fra nuovi rialzi e rinnovati ribassi settimanali e mensili. Cosa attendiamo quindi? Non possiamo che guardare alla tendenza principale, sia mensile che settimanale, che sono ribassiste. Il quadro grafico principale si è fortemente deteriorato, e se le chiusure mensili saranno inferiori a questi livelli che seguono, si potrebbe scendere per alcuni mesi:

Dax Future

15.559

Eurostoxx Future

4.220

Ftse Mib Future

27.470

S&P500

4.385.

Il prossimo setup annuale rosso dopo il 4 agosto, data che doveva essere di massimo e lo è stata, sarà quello del 30 novembre. Si potrebbe scendere fino a questa data? Il fenomeno dell’alternanza dei nostri setup ci indica questa strada come probabile (e la percentuale è molto elevata secondo i nostri studi e calcoli).

Rimbalzo finito sui mercati? Ora sell off? I livelli di breve termine da monitorare

Alle ore 17:46 della seduta del 21 agosto abbiamo letto i seguenti prezzi sui listini analizzati:

Dax Future

15.625

Eurostoxx Future

4.231

Ftse Mib Future

28.020

S&P500

4.370,25.

Dopo il rimbalzo odierno sono scomparse le divergenze rialziste segnalate nei giorni scorsi. Il rimbalzo atteso si è verificato ed è già finito?

Se oggi non si assisterà a chiusure giornaliere superiori a:

Dax Future

15.843

Eurostoxx Future

4.291

Ftse Mib Future

28.245

S&P500

4.450

rimarranno intatti gli obiettivi ribassisti:

Dax Future

15.200/15.000

Eurostoxx Future

4.100/4.000

Ftse Mib Future

26.500

S&P500

4.200.

Se le chiusure mensili però saranno inferiori ai livelli indicati, questi obiettivi verranno rivisti al ribasso, e di non poco. Non ci fasciamo la testa ma siamo davvero cauti e di molto.

