La piccola Venezia del Trentino, una meraviglia da scoprire a fine estate con un occhio al risparmio

Le giornate di fine agosto e di settembre sono perfette per brevi escursioni nei borghi, gioielli da scoprire sparsi in tutta la Penisola, dove anche i prezzi sono piccoli e le spese contenute.

Le ferie stanno per finire per alcuni, per altri devono ancora cominciare. Con la fine dell’estate il caldo si stempera e i prezzi si abbassano. È il momento più adatto per visitare i bellissimi borghi che costellano l’Italia da Nord a Sud. Alcuni sono ancora poco noti perché inseriti solo di recente nel circuito dei Borghi più belli d’Italia. Come la piccola Venezia del Trentino, un gioiello da non perdere.

Un affascinante paesaggio fluviale integrato nel centro urbano

La piccola Venezia del Trentino è Borgo Valsugana, un centro in provincia di Trento che ospita, nell’abitato storico, poco più di 1.500 abitanti. La presenza del fiume Brenta crea l’effetto lagunare che fa assomigliare il borgo alla Serenissima. Infatti, l’abitato si sviluppa sulle due rive del fiume creando un affascinante ambiente fluviale integrato nel centro urbano. Il nucleo storico di stampo medioevale è un reticolo di viuzze su cui si affacciano eleganti palazzi rinascimentali e barocchi e negozi di prodotti tipici.

Gli appassionati dello shopping devono però aspettare il mercoledì, il giorno del mercato settimanale. Il centro allora si anima di bancarelle di ogni tipo e di visitatori che affollano le strade. Altra tappa obbligata è il Ponte Veneziano che collega il centro storico con il resto del paese. Da qui per una vista eccezionale su tutto l’abitato si può raggiungere a piedi Castel Telvana, un bastione che sovrasta il borgo. Occorrono circa 30 minuti ma il panorama è appagante.

Cosa fare nella piccola Venezia del Trentino

Borgo Valsugana ospita anche Arte Sella un itinerario artistico a cielo aperto realizzato in mezzo alla natura con materiali naturali. Le varie opere di arte contemporanea di più di 300 artisti internazionali fatte con foglie, rami, tronchi e altri elementi naturali si integrano in modo armonico nel contesto paesaggistico. La realizzazione più imponente è la cattedrale vegetale costruita nel 2001 e costituita da 80 piante che con la loro crescita la rendono sempre diversa e sempre più maestosa. L’opera sarà completa quando le cime si intrecceranno tra loro esattamente come il vertice di un duomo. Il percorso museale è gratuito tranne nell’ultimo tratto.

Quanto costa un soggiorno

Gli amanti delle due ruote potranno percorrere la ciclabile della Valsugana che collega il Lago di Caldonazzo con Bassano del Grappa passando proprio per Borgo Valsugana. Ottanta chilometri che uniscono il Trentino con il Veneto seguendo la Valle del Brenta, un itinerario affascinante e sorprendente. Ma i numerosi sentieri e camminamenti in zona offrono anche la possibilità di affrontare percorsi naturalistici a piedi. Quanto costa un soggiorno in un luogo così incantevole? La soluzione più economica è quella di soggiornare nei numerosi camping attrezzati disponibili nei pressi dei laghi di Caldonazzo e Levico. Qui i prezzi sono davvero contenuti, ma si può scegliere anche un B&B o un agriturismo. Per queste strutture sulle principali agenzie di viaggi online è possibile trovare offerte a partire da 30 euro a notte anche a fine agosto. Per gli hotel i prezzi sono lievemente superiori.

Quanto costa un appartamento in una zona residenziale del Borgo?

Abbiamo consultato dei siti immobiliari e letto le seguenti stime:

Vendita

1.170 €/m²

da un minimo di 310 €/m² a un massimo di 6.100 €/m²

Affitto

7,50 €/m²

da un minimo di 6,00 €/m² a un massimo 30,00 €/m².

Quali sono i migliori 3 ristoranti secondo preferenze espresse su alcuni siti di gradimento e recensioni?

Il Teatro Cucina Toscana, Ristorante Pizzeria La Vecchia Fattoria e Il Rifugio Malga Rivetta.

