Muffa e calcare nella lavatrice? Con soli 4 euro puoi pulire ed eliminare velocemente la puzza da cestello e guarnizione

Ti è mai successo di aprire l’oblò della tua lavatrice ed avvertire un odore tremendo? Purtroppo può succedere e le cause principali sono 2: la muffa e il calcare. Queste, oltre a restituirci un bucato poco pulito, possono rovinare in maniera irreparabile il tuo elettrodomestico. Ecco perché il nostro obiettivo è darti 3 soluzioni efficaci e molto economiche per risolvere questo problema.

Che vita sarebbe senza la lavatrice? Riesci ad immaginare di lavare tutto il bucato usando esclusivamente l’olio di gomito? Questo elettrodomestico è ormai davvero indispensabile. Infatti, se in estate lavare a mano il bucato è un’abitudine piuttosto comune, in inverno non lo è affatto.

Tuttavia, come ogni altro elettrodomestico, anche la lavatrice per svolgere bene il proprio lavoro ha bisogno di cure e manutenzione. Una lavatrice sporca non potrà mai restituirti un bucato davvero pulito.

Per fortuna, ci sono diversi modi per correre ai ripari. Usando solo pochi prodotti naturali potrai dire addio in modo efficace il calcare che rende opaco l’oblò e la muffa che si deposita sulla guarnizione.

Muffa e calcare nella lavatrice? Liberatene subito con questo rimedio profumato: bastano 3 ingredienti

Se guardi bene in cucina o nella tua dispensa difficilmente mancheranno questi 3 prodotti: limone, aceto e amido di mais.

Se il tuo problema sono cattivi odori e il calcare, questa è la soluzione economica che fa per te. Unisci il succo di un limone, 3 cucchiai di aceto bianco e 1 di amido di mais.

Mescola il tutto fino ad ottenere un composto cremoso. Applicane una generosa quantità sulla spugna e passalo fuori dalla lavatrice, sulla guarnizione e dentro il cestello. Aceto e limone sono una combinazione fenomenale contro il calcare, mentre l’amido di mais dà lucentezza alle superfici. Con una sola passata andranno via anche i cattivi odori.

Hai poco tempo per pulire la lavatrice? Prova questo trucchetto contro la muffa

Hai trovato muffa e calcare nella lavatrice? Se il tuo problema è la mancanza di tempo, ti spieghiamo come preparare un prodotto da usare per fare un lavaggio a vuoto della lavatrice.

Il tea tree oil è un ingrediente molto efficace contro la muffa. Costa circa 4 euro e potrai usarlo anche per le piante e per la cura della pelle.

Aggiungi a mezzo litro d’acqua un cucchiaino di cannella e 10 gocce di tea tree oil. Agita questa soluzione e versala nella vaschetta del detersivo. Avvia un lavaggio a vuoto a 60 gradi e al termine la tua lavatrice sarà pulita e profumata. Devi sapere che le spezie come la cannella hanno potere deodorante e disinfettante: provare per credere.

Un altro rimedio della nonna perfetto per profumare e rimuovere tracce di sporco e detersivo

Il sapone di Marsiglia è il miglior rimedio per togliere i cattivi odori ed eventuali macchie dalle superfici. Se la vaschetta del detersivo è sporca, grattugia mezza saponetta di Marsiglia e mettila in un bicchiere di acqua tiepida. Puoi trovare la saponetta al supermercato a circa un euro.

Mescola il tutto e usa questa soluzione su una spugna per pulire per bene la vaschetta dei detersivi da ogni residuo. Questo trucchetto è perfetto anche per pulire l’esterno della lavatrice: sentirai che profumo!